Dos novedades más en la pretemporada de la Real Sociedad

El equipo que entrena Pellegrino Matarazzo sigue con su preparación de cara a la próxima temporada con entrenamientos en Zubieta a los cuales se han sumado Jon Martín y Beñat Turrientes que han gozado de unos pocos días más de vacaciones debido a que estuvieron concentrados con la Selección Española

La Real Sociedad sigue con sus primeros entrenamientos de pretemporada los cuales va a realizar en Zubieta, su ciudad deportiva. El equipo que entrena Pellegrino Matarazzo continúa con su hoja de ruta en la que la exigencia es máxima y el objetivo es llegar bien preparada en un inicio de campaña en donde se busca la clasificación para competición europea: quedar entre los seis primeros en LaLiga. Poco a poco la Real Sociedad van recuperando efectivos ya que se han sumado dos futbolistas importantes que han gozado de más días de vacaciones: Jon Martín y Beñat Turrientes.

Jon Martín y Beñat Turrientes, novedades en el entrenamiento de la Real Sociedad

El entrenamiento de la Real Sociedad de este lunes 6 de julio de 2026 ha transcurrido con total normalidad, pero ha estado marcado por los regresos de Jon Martín y de Beñat Turrientes, quienes han gozado de más días de vacaciones que el resto de sus compañeros.

Los dos canteranos se ha incorporado ahora, cono unos días de retraso, porque formaron parte del grupo de apoyo de la Selección Española antes de que el combinado nacional viajara a Estados Unidos para disputar el Mundial 2026. Un grupo en el que también estuvo Sergio Gómez y que debía incorporarse también ahora, pero el lateral izquierdo optó por empezar la pretemporada desde el primer día, demostrando así su implicación con la Real Sociedad.

De este modo, Pellegrino Matarazzo puede comenzar a trabajar de mejor manera sus nuevas ideas y el posible cambio de sistema que desea implantar, pasar de dos centrales a tres. La incorporación de dos titulares más como son Jon Martín y Beñat Turrientes puede ayudar a introducir los automatismos y mecanismos nuevos de una manera más rápida y efectiva.

A la espera del resto de internacionales y de los lesionados

Por otro lado, la Real Sociedad no cuenta con toda la plantilla disponible ya que aún está apartados del grupo los futbolistas que tienen problemas físicos y además no han vuelto el resto de internacionales que han estado con sus selecciones o están o han jugado el Mundial 2026.

En este aspecto, se espera que en los próximos días vuelvan Orri Oskarsson, Jon Mikel Aramburu y Yangel Herrera. Más tiempo habrá que esperar para los retornos de Take Kubo, Luka Sucic, Gonçalo Guedes y Mikel Oyarzabal que están o han jugado el Mundial 2026.

En cuanto a los lesionados, Jon Pacheco y Jon Gorrotxategi están cerca de unirse al grupo. A Jon Balda le queda algo más y aunque Carlos Fernández está tocado se le busca nuevo equipo ya que no va a seguir en la Real Sociedad.

La Real Sociedad va a realizar la primera parte de la pretemporada en Zubieta para luego viajar a distintos países de Europa en donde disputará amistosos contra rivales con cartel y caché suficientes para probar su nivel de cara a una campaña en donde el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo va a disputar la UEFA Europa League la cual se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios ya que el club vasco desea realizar un excelente papel.