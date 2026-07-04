Los cuatro futbolistas de la Real Sociedad que comienzan al margen

El equipo que entrena Pellegrino Matarazzo ha iniciado una pretemporada en la que no todos los futbolistas pondrán iniciarla al máximo. Odriozola, Pachecho, Balda y Gorrotxategi están recuperándose de sus respectivas lesiones y llevan sus planes específicos

La Real Sociedad ha sido uno de los equipos más madrugadores del fútbol español y ya está inmerso en su pretemporada la cual va a comenzar con ausencias. No sólo por los futbolistas que están jugando el Mundial 2026 o que estuvieron con sus selecciones nacionales, sino también porque hay jugadores que no se podrán ejercitar con el resto de sus compañeros debido a que se encuentran recuperándose de sus respectivas lesiones. Ese es el caso de Álvaro Odriozola, Jon Pacheco, Jon Balda y Jon Gorrotxategi.

Álvaro Odriozola, Jon Pacheco, Jon Balda y Jon Gorrotxategi, centrados en la recuperación de sus respectivas lesiones

La Real Sociedad ha echado a andar en Zubieta en una jornada que ha estado marcada por la salida de Brais Méndez, que ha sido traspasado al Columbus Crew de la MLS de Estados Unidos, y por las ausencias de sus jugadores internacionales.

Con todo, las primeras sesiones de entrenamientos van a estar también marcadas por la no presencia de los cuatros jugadores lesiones: Álvaro Odriozola, Jon Pacheco, Jon Balda y Jon Gorrotaxtegi.

La pérdida de estos entrenamientos es más dramática para los tres primeros jugadores porque todos tienen que convencer a Pellegrino Matarazzo de que son válidos. Por su parte, Gorrotxategi está más tranquilo ya que, a priori, tiene un sitio asegurado en el primer equipo txuri urdin.

Comenzando por Álvaro Odriozola, el lateral derecho se perderá toda la pretemporada y no se espera que esté disponible bien entrada la temporada porque se encuentra recuperándose de la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda que se produjo en el mes de marzo. Lo normal sería que volviera ya en el año 2027, siendo una sorpresa que pudiera estar para jugar a finales de este año 2026.

Mejor pinta tiene la situación de Jon Pacheco que pasó por el quirófano para solucionar unas molestias en el tobillo derecho. El central puede estar dentro de poco a las órdenes de Pellegrino Matarazzo.

Por su parte, Jon Balda, que tiene casi imposible ganarse un puesto en el lateral izquierdo, irá con precaución después del golpe recibido al final de la temporada pasada que le tuvo dos semanas ingresado en el hospital.

Por último, está Jon Gorrotxategi que arrastra problemas en el pubis desde la recta final de la campaña pasada. En la Real Sociedad no quiere arriesgar lo más mínimo con el centrocampista pero se espera que el jugador regrese pronto a la dinámica de grupo.

Los internacionales de la Real Sociedad gozarán de más vacaciones

Por otro lado, los futbolistas que están concentrados que sus selecciones nacionales o han estado con ellos se incorporarán más tarde a la pretemporada de la Real Sociedad.

A los primeros que se les espera son a Jon Martín, Sergio Gómez y Beñat Turrientes quienes formaron parte del grupo de apoyo de la Selección Española durante el Mundial 2026.

A continuación se unirán al grupo Take Kubo y Luka Sucic que ya han sido eliminados del Mundial 2026. Los últimos en llegar será o Mikel Oyarzabal o Gonçalo Guedes. España y Portugal se enfrentan en octavos de final de la Copa del Mundo este viernes y dependerá del resultado quien regresará antes o después.