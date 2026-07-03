Take Kubo habla de su lesión y sugiere que introducirá cambios para mejorar

El extremo de la Real Sociedad no ha tenido suerte en el Mundial 2026 ya que se lesionó en el primer partido no pudiendo jugar más en el torneo. El japonés señala que tras una temporada lastrado por las lesiones tiene que cuidarse más fuera del terreno de juego

Take Kubo no ha tenido demasiada suerte en el Mundial 2026 ya que su selección nacional, Japón, fue eliminada ya por Brasil y él mismo además no pudo jugar demasiado ya que una lesión en el primer partido le mantuvo alejado de los terrenos de juego. El extremo de la Real Sociedad cierra así una temporada en la que ha estado lastrado por las lesiones y que le ha invitado a reflexionar. El japonés ha señalado que quiere cuidarse más fuera del terreno de juego para mejorar.

Take Kubo ha reflexionado sobre su escasa participación en el Mundial 2026 por culpa de una lesión de rodilla. "Para mí todo terminó en un solo partido, pero estar en el campo no lo es todo, así que también hubo muchas cosas que aprender".

Take Kubo se ha visto lastrado esta temporada por las lesiones ya que en la Real Sociedad no pudo jugar demasiado en el año 2026 por un problema muscular que lo tuvo alejado de los terrenos de juego durante varios meses y ahora en el Mundial tampoco ha podido jugar todo lo que hubiera deseado.

Take Kubo ha desvelado que se va a cuidar más fuera del terreno de juego para así ser mejor futbolista. Ya sea en la Real Sociedad o en otro equipo. "No me gusta hablar demasiado del futuro, pero dentro de cuatro años quiero tener mucho cuidado con varias cosas para poder estar en el césped desde el principio hasta el final. Yo no era un tipo que se lesionara tanto. Últimamente han aumentado las lesiones, así que quiero tener cuidado fuera del campo y, más que obsesionarme solo con ajustar la condición física o inclinarme demasiado hacia los entrenamientos, quiero revisar y replantearme muchos aspectos".

Take Kubo tiene contrato con la Real Sociedad hasta el 30 de junio de 2029. El japonés está abierto a marcharse, pero tiene que llegar una oferta que satisfaga al club vasco el cual no va a regalar al que es uno de sus mejores jugadores actualmente.

Take Kubo se centra en el Mundial 2030 de España, Portugal y Marruecos

Take Kubo también se ha mostrado apenado por la eliminación de Japón en el Mundial 2026. "Da cierta rabia haber perdido ahora. Cuatro años es mucho tiempo, yo tendré 29 años. Solo espero que los que ahora tienen 29 o 30 años se entrenen y se cuiden bien para que podamos volver a estar todos juntos en las mejores condiciones".

Por último, el extremo de la Real Sociedad se ha mostrado esperanzado y mira al futuro ya que va a trabajar duro para disputar con Japón el Mundial 2030 que se va a celebrar en España, Portugal y Marruecos. "Todavía no sé si se elegirá el estadio del equipo en el que juego actualmente, y estoy escuchando todo tipo de rumores, pero es que ya hay compañeros de mi equipo que me vienen diciendo: '¿Me vas a conseguir entradas, verdad?' Si es posible, además de ser seleccionado para el equipo, me encantaría que jugáramos la fase de grupos en España".