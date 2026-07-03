Los 28 jugadores para el primer día de trabajo en la Real Sociedad

Para este sábado están previstos los habituales reconocimientos médicos para que el domingo se produzca el primer entrenamiento a las órdenes de Pellegrino Matarazzo en Zubieta

La Real Sociedad echa andar con una nueva pretemporada que arranca este sábado con los preceptivos reconocimientos médicos. Será el primer verano con Pellegrino Matarazzo en el banquillo donostiarra, después de que llegara a finales de 2025. De cara a este inicio de trabajo serán 28 los futbolistas que empiecen a trabajar.

En estos primeros días no estarán ni los mundialistas ni aquellos que estuvieron en la última ventaja de selecciones. La propia Real Sociedad ha explicado que a partir del lunes se irán reincorporando los internacionales que no han disputado el Mundial. Jon Martín, Sergio Gómez y Beñat Turrientes lo harán ese día, Jon Mikel Aramburu, Yangel Herrera y Orri Oskarsson lo harán el jueves.

Dos de los cuatro mundialistas de la Real Sociedad ya están de vacaciones

Hay que recordar que la Real Sociedad partía con cuatro jugadores en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Hay dos que terminaron su participación en la cita tras caer en dieciseisavos de final. Se trata del japonés Takefusa Kubo, que se lesionó en el primer partido, y del croata Luka Sucic. Los otros dos son Mikel Oyarzabal y Gonçalo Guedes, quienes se verán las caras en el España-Portugal de octavos de final. Uno de ellos seguirá el otro comenzará sus vacaciones.

Para este inicio de pretemporada son un total de doce los canteranos que se ponen a las órdenes de Pellegrino Matarazzo. Son los casos de Fraga, Kita, Beitia, Balda, Lebarbier, Aguirre, Mikel Rodríguez, Carbonell, Dani Díaz, Ochieng, Marchal, Carrera. Todos ellos tratará de ofrecer su mejor versión y convencer al técnico de sus cualidades.

La lista completa de la Real Sociedad para un primer entrenamiento a puerta abierta

Así, los 28 citados para el primer día de entrenamientos de la Real Sociedad son los siguientes: Remiro, Marrero, Rupérez, Odriozola, Aihen, Javi López, Zubeldia, Pacheco, Gorrotxa, Soler, Zakharyan, Goti, Marín, Barrene, Karrika, Carlos Fernández, Fraga, Kita, Beitia, Balda, Lebarbier, Aguirre, Mikel Rodríguez, Carbonell, Dani Díaz, Ochieng, Marchal, Carrera.

Después de los preceptivos reconocimientos médicos de este sábado, el primer entrenamiento de la Real Sociedad será este domingo en Zubieta. Una sesión que será a puerta abierta y en la que se espera que un numeroso público para ver ese primer día de trabajo. Precisamente para entrar la Real Sociedad informaba que los accesos de vehículos se realizarán por la entrada superior de Zubieta, mientras que la entrada inferior de Zubieta se habilitará únicamente para el acceso a pie.

Los amistosos de la Real Sociedad en pretemporada

Ya para dentro de unos días llegarán los amistosos que la Real Sociedad ha programado para este verano. El primero será el 11 de julio contra el Pau FC en Zubieta, a puerta cerrada. El mismo escenario para el encuentro que jugarán los donostiarras ante el recién ascendido Racing de Santander.

Ya el 25 de julio tocará la prueba contra el Wolverhampton en The Pallet-Track Bescot Stadium, de Walsall. Tres días más tarde, el 28, se producirá el choque nada más y nada menos que con el Aston Villa de Unai Emery y campeón de la Europa League. La Real Sociedad también medirá sus fuerzas contra el Toulouse FC en el Stade Maurice Trélut, de Tarbes. Será el 31 de julio.

Para acabar se producirá una doble cita con el Colonia en tierras alemanas. Primero el viernes 7 de agosto en el Franz-Kremer-Stadion a puerta cerrada. Un día después, el 8 de agosto, jugará contra el Colonia otra vez, en esta ocasión en el RheinEnergieStadion con público.