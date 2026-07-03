Tres nuevos pretendientes para fichar a Javi López

El lateral izquierdo va a comenzar la pretemporada con la Real Sociedad en donde va a ser valorado por Pellegrino Matarazzo. En caso de que no se gane un sitio en la posición de lateral izquierdo, al tinerfeño no le faltan equipos de Primera división interesados en su fichaje

Javi López está afrontando una de las semanas más importantes de su carrera deportiva ya que el lateral izquierdo va a intentar convencer a Pellegrino Matarazzo, su entrenador, de que tiene hueco en la Real Sociedad de cara a la próxima temporada. Por tanto, su continuidad en el equipo txuri urdin está más en el aire que nunca lo que provoca que varios equipos de Primera división tengan al tinerfeño en sus respectivas agendas en caso de que la Real Sociedad decida prescindir de los servicios de Javi López.

Levante UD, Elche CF y CA Osasuna, muy interesados en Javi López, lateral izquierdo de la Real Sociedad

La continuidad de Javi López en la Real Sociedad no está asegurada porque Sergio Gómez es el lateral izquierdo titular para Pellegrino Matarazzo lo cual hace que el propio Javi López y Aihen Muñoz luchan por el segundo puesto de esa demarcación. Una decisión que está en manos del entrenador de la Real Sociedad.

En caso de que la Real Sociedad tome la decisión de no contar con él, tal y como pasó en la pasada campaña en donde jugó cedido en el Real Oviedo, a Javi López no le faltan equipos de Primera división ya que según informa el compañero Matteo Moretto Levante UD, Elche CF y CA Osasuna están muy interesados en su fichaje.

La situación contractual y deportiva de Javi López en la Real Sociedad

De momento, Javi López no quiere saber nada de una salida de la Real Sociedad tal y como aseguró él mismo cuando fue preguntado, hace sólo unos días, por la posibilidad de marcharse de manera definitiva del club vasco ya que el futbolista indicó que Pellegrino Matarazzo contaba con él. "Cuando acabó la temporada, tuve una llamada con mi representante y me comentaron que en la Real Sociedad el entrenador confía en mí y quiere verme en la pretemporada, así que tengo que volver, porque es el club al que pertenezco, y voy con ganas de demostrar que puedo estar ahí".

Javi López está totalmente centrado en una Real Sociedad con la que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030. Un contrato a largo plazo y que el propio futbolista deseas cumplir para demostrar que la apuesta que hizo el club vasco en su día, cuando se gastó 6'5 millones de euros, que fue a parar al Deportivo Alavés, cuando lo fichó.

La primera temporada de Javi López en la Real Sociedad no fue nada buena lo cual provocó que hiciera las maletas, en calidad de cedido, tumbo a un Real Oviedo en donde el tinerfeño ha tenido sus momentos mejores y peores (26 partidos y 1.769 minutos).

A sus 24 años, Javi López quiere demostrar que es más que válido para jugar la próxima temporada en la Real Sociedad, pero en el caso de que no encuentre su sitio, equipos no le van a faltar ya que el lateral izquierdo tiene un gran cartel, sobre todo, en el fútbol español y en Primera división.