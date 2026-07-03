La Real Sociedad, muy tranquila con el futuro de Mikel Oyarzabal

En el club vasco son muy conscientes de que el gran nivel de juego que el delantero está mostrando en el Mundial 2026 puede hacer que haya equipos, como es el caso del FC Barcelona, que se lancen por su fichaje. Sin embargo, la Real Sociedad cuenta con el sentimiento de pertenencia del de Eibar

Al contrario que está ocurriendo con otros jugadores de la Real Sociedad, los casos de Kubo, Sucic y Guedes, Mikel Oyarzabal está siendo uno de los mejores futbolistas del torneo, consolidándose como una de las estrellas del mejor torneo del mundo en el cual ya suma 4 goles y 1 asistencia. Un rendimiento que puede provocar que los grandes clubes de Europa se interesen en ficharlo. Movimiento que no altera ni preocupa en la Real Sociedad que está muy confiada a la hora de retener a su capitán y estrella quien ya ha dado, en los últimos días, señales claras de que quiere quedarse en el club vasco.

La Real Sociedad quiere renovar a Mikel Oyarzabal

La situación y el futuro cercano de Mikel Oyarzabal no ha cambiado absolutamente nada en los últimos días. El delantero y capitán de la Real Sociedad está centrado en continuar en el club de su vida y, por el momento, no hay movimientos en el mercado por él a pesar de su buen rendimiento en el Mundial 2026 con la Selección Española.

De hecho, ha sido el propio Mikel Oyarzabal quien en los últimos días ha manifestado su deseo de continuar en la Real Sociedad a pesar de alguna que otra información que lo ha vinculado al FC Barcelona, quien lo maneja como alternativa por si no puede fichar a Julián Álvarez. "Estoy donde quiero estar, en la que considero que es mi casa y en la que considero que me ha dado la oportunidad de estar aquí hoy, que es la Real", afirmó el de Eibar.

A pesar de ello, en la Real Sociedad desean alargar la relación contractual que le une con Mikel Oyarzabal, de 29 años, la cual termina el 30 de junio de 2028. No porque teman una salida de su estrella sino más que nada para mandar un mensaje sobre los fuertes que son los pilares del proyecto deportivo de la actual Real Sociedad.

De hecho las negociaciones para la renovación entre Mikel Oyarzabal y la Real Sociedad van a ser o serían las más fáciles del mundo. El de Eibar no tiene representante, tal y como confirmó él mismo, y sólo se tendría que sentar con la dirección deportiva, que lidera Erik Bretos, y el presidente, Jokin Aperribay, para alcanzar un acuerdo. Una charla que sería rápida y sencilla porque la relación entre las partes es buena y fluida.

Es por todo ello que en la Real Sociedad están muy tranquilos con la continuidad de Mikel Oyarzabal quien está llamado a liderar al equipo que entrena Pellegrino Matarazzo la próxima temporada en la cual el club vasco tiene que disputar cuatro competiciones oficiales (LaLiga, UEFA Europa League, Copa del Rey y Supercopa de España). En esta situación, un jugador de la calidad y el nivel de Mikel Oyarzabal es fundamental para dar tranquilidad y también dar la cara en los momentos decisivos de unos partidos que no todos los miembros de la plantilla txuri urdin están acostumbrados a afrontar.