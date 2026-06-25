Oyarzabal desvela cómo está su renovación con la Real Sociedad

El delantero y capitán de la Real Sociedad, que está centrado en el Mundial 2026, tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028 y está muy tranquilo sobre su continuidad en el club txuri urdin a pesar de todos los rumores que lo sitúan en otros equipos como es el caso del FC Barcelona

Mikel Oyarzabal es uno de los primeros nombres propios de este mercado de fichajes de verano debido a que el delantero y capitán de la Real Sociedad está siendo vinculado con algunos de los grandes clubes de Europa, como es el caso del FC Barcelona que lo lleva siguiendo bastante tiempo. El de Eibar ya ha dicho que sólo piensa en la Real Sociedad y que es ajeno a todos los rumores que lo sitúan en otros equipos. Con contrato hasta el 30 de junio de 2028, Mikel Oyarzabal ha señalado que aún no ha comenzado a hablar con la Real Sociedad para renovar, pero que es algo que no lo preocupa.

Mikel Oyarzabal está muy comprometido con la Real Sociedad, equipo en el que lleva enrolado toda su carrera deportiva, y ahora mismo no contempla salir, más cuando está totalmente centrado en el Mundial 2026 que está disputando con la Selección Española.

Mikel Oyarzabal ha dejado claro, una vez más, que sólo piensa en la Real Sociedad a pesar de que ha señalado que no hay avances en su renovación con la que tampoco hay prisas ya que aún tiene dos años más de contrato. "Estoy tranquilo. Lo he dicho mil veces, que la Real y Donosti para mí son mi casa. Es mi lugar seguro, donde he crecido, y el club que me ha dado la oportunidad de estar hoy aquí es la Real. Entonces, por esa parte, estoy tranquilo, sin volverme loco. No hemos hablado todavía de renovación. Tengo dos años de contrato y hay mucho camino todavía por hacer" , ha manifestado en una entrevista a Mundo Deportivo.

Mikel Oyarzabal, centrado en la Real Sociedad

La insistencia en el futuro deportivo de Mikel Oyarzabal se debe a que el delantero de la Real Sociedad se ha consolidado como uno de los mejores del mundo gracias a su rendimiento con el club txuri urdin y con la Selección Española, en donde es titular indiscutible. El de Eibar está en la agenda de muchos clubes de Europa, siendo vinculado principalmente al FC Barcelona, quien lo maneja como alternativa a Julián Álvarez, que es su prioridad.

A pesar de ello, Mikel Oyarzabal no piensa en salir actualmente de la Real Sociedad ya que se siente totalmente comprometido y ligado al equipo de toda su vida. De hecho, el delantero ya dijo, en una rueda de prensa con la Selección Española, que por su cabeza no pasa salir del club vasco. "Estoy donde quiero estar, en la que considero que es mi casa y en la que considero que me ha dado la oportunidad de estar aquí hoy, que es la Real".

La situación contractual de Mikel Oyarzabal

Mikel Oyarzabal, a sus 29 años, tiene contrato con la Real Sociedad hasta el 30 de junio de 2028. El delantero ha manifestado que quiere quedarse en el club vasco durante mucho más tiempo, pero no hay prisa para abordar su renovación.

De hecho, el capitán de la Real Sociedad carece de representante y se sentará él mismo con Jokin Aperribay y Erik Bretos, presidente y director deportivo del club vasco respectivamente, para abordar su continuidad más adelante.