Oyarzabal despeja rumores sobre su futuro: "Estoy donde quiero estar, la Real es mi casa"

El internacional español no tiene intención de descentrarse en el Mundial con especulaciones sobre un interés del FC Barcelona en su fichaje; lejos de alimentar especulaciones, el delantero de Eibar proclama su amor eterno al equipo de San Sebastián y asegura que pierde muy poco tiempo en este tipo de preocupaciones

En plena ebullición del mercado de fichajes y con varios grandes de Europa reconfigurando sus plantillas, el nombre de Mikel Oyarzabal vuelve a situarse en el centro del foco mediático por motivos obvios. El delantero y capitán de la Real Sociedad ha vuelto a ser preguntado por su futuro ante la constante especulación que lo vincula, entre otros, con el FC Barcelona. Su respuesta ha sido tan concisa como contundente.

"Estoy donde quiero estar"

El internacional español, protagonista reciente con la selección tras su doblete ante Arabia Saudí en la victoria por 4-0, no ha dejado espacio a la especulación en rueda de prensa. "Estoy centrado en ayudar a ganar al equipo dentro de tres días. Estoy donde quiero estar, en la que considero que es mi casa y en la que considero que me ha dado la oportunidad de estar aquí hoy, que es la Real. Mi cabeza no está en eso, sino en llegar en las mejores condiciones posibles a Uruguay".

Lejos de especular con su futuro, el delantero donostiarra no se anda con rodeos y asegura que mantiene al cien por cien su compromiso con la Real Sociedad en un momento en el que su nombre vuelve a circular con fuerza en el entorno del mercado.

Compromiso sin fisuras con la Real

El atacante de Eibar, formado íntegramente en Zubieta, insistió en que sabe cómo funciona el fútbol y no se detiene un segundo en este tipo de preocupaciones pese a que su nombre está en los titulares de la prensa mundial. Cuestionado por los factores que le hacen perder el sueño, asegura que es cada vez más difícil que el fútbol pueda cambiarle el ánimo. "Cada vez menos cosas. Me estoy haciendo mayor. Ya sé cómo funciona esto. Ahora mismo estoy bien, muy sano. Mi familia me ayuda muchísimo. Cada vez hay menos cosas, te diría que muy pocas, que me sacan de eso".

Pese a ello, es consciente de que se está hablando de su futuro en prensa y que su nombre está en la agenda de alguno de los grandes clubes del continente, al menos está copando jugosos titulares. "Me da igual. No me preocupa lo más mínimo. No voy a perder tiempo en centrarme en eso. Cuando uno lo hace mal, lo sabe. No hace falta que nadie me lo diga. Si alguien me lo tiene que decir, me lo dice aquí dentro. Y cuando las cosas van bien, lo mismo".

Ahora, con su nombre en el mercado, tampoco le preocupa que califiquen como un jugador infravalorado. "Estoy aburrido de esta pregunta. Me vale lo que me digan mis compañeros, el staff... Sabemos cómo funciona el mundo del fútbol. Es normal que se hable, pero no le doy vueltas".

Esta declaración solo refleja su hartazgo con las especulaciones, sino también una posición firme respecto a su presente inmediato en San Sebastián. Oyarzabal ha querido dejar claro que su prioridad es estrictamente deportiva, sin distracciones externas.

El Barça lo mantiene en la agenda

Pese a su discurso, su nombre sigue apareciendo en los despachos de los grandes clubes europeos. El FC Barcelona lo contempla como una de las alternativas dentro de su planificación ofensiva, especialmente en un mercado donde el gran objetivo sigue siendo Julián Álvarez, pero cuya operación se presenta extremadamente compleja.

En el Camp Nou consideran que el perfil de Oyarzabal encaja en la idea de juego de Hansi Flick: un atacante versátil, capaz de moverse entre líneas, asociarse con el centro del campo y aportar gol desde distintas zonas del ataque.

Una opción más lógica en la realidad azulgrana

Dentro del abanico de alternativas, el delantero de la Real Sociedad aparece como una de las opciones más equilibradas. A sus 29 años, Oyarzabal combina experiencia en la élite, liderazgo consolidado y una madurez futbolística que lo convierte en un perfil muy valorado.

Su cláusula de rescisión, fijada en torno a los 75 millones de euros, supone una cifra elevada, aunque más accesible que otras operaciones que maneja la dirección deportiva azulgrana. En cualquier caso, desde el entorno del jugador se transmite la idea de que solo una negociación muy concreta podría abrir la puerta a una salida.

La Real, su casa y su prioridad

Más allá de todo eso, el mensaje del futbolista se mantiene como el más consistente de los argumentos. La Real Sociedad sigue siendo su hogar futbolístico y emocional. Capitán, referente y símbolo de un proyecto que ha crecido con él como estandarte, Oyarzabal no parece, por ahora, dispuesto a romper ese vínculo.

Consciente de que los rumores no desaparecerán, su postura pública refuerza la sensación de estabilidad en Anoeta. De momento, Mikel Oyarzabal sigue donde quiere estar. Y ese lugar, al menos hoy, sigue siendo la Real Sociedad.