El Barça activa el 'plan B' por si falla Julián: Kane, Oyarzabal y una apuesta arriesgada

El delantero del Atlético sigue siendo la gran prioridad azulgrana y el club incluso ha subido la oferta a los 135 millones más bonus, pero Deco y Flick también trabajan con varias alternativas para cubrir el vacío dejado por Lewandowski

El FC Barcelona mantiene a Julián Álvarez como objetivo prioritario para reforzar su delantera. En los despachos del Camp Nou siguen convencidos de que el argentino es el delantero ideal para liderar el nuevo proyecto de Hansi Flick y están dispuestos a realizar un esfuerzo histórico para intentar convencer al Atlético de Madrid.

Julián sigue siendo el elegido

La última propuesta que se prepara ronda los 135 millones de euros fijos más otros 15 en variables, una cifra que demuestra hasta qué punto el Barça está decidido a apostar por el campeón del mundo. Además, en el club existe la sensación de que la voluntad del propio futbolista podría acabar siendo un factor decisivo para desbloquear una negociación que hoy por hoy parece muy estancada.

Pese a los rumores sobre otros nombres, la realidad es que en el Barça nadie ha cambiado de idea. Julián continúa siendo la opción número uno para sustituir a Robert Lewandowski. Su edad, capacidad goleadora, movilidad, presión sin balón y experiencia en la élite convierten al delantero argentino en el candidato perfecto para encajar en el modelo que pretende implantar Flick.

El gran problema sigue siendo el Atlético. Enrique Cerezo ha reiterado públicamente que no contempla la salida del atacante y en el Metropolitano consideran a Julián una pieza estratégica para el futuro del proyecto. Aun así, el Barça no tira la toalla.

Sin embargo, Deco sabe que no puede permitirse llegar al final del verano dependiendo exclusivamente de una operación tan compleja. Por ello, la dirección deportiva mantiene abiertas varias alternativas de perfiles muy diferentes.

Harry Kane, el sueño casi imposible

Si Julián representa el objetivo prioritario, Harry Kane es probablemente el gran sueño alternativo. El delantero inglés cumplirá 33 años en pocas semanas, pero su rendimiento sigue siendo extraordinario. En el Bayern de Múnich continúa acumulando cifras goleadoras espectaculares y mantiene intacta su condición de uno de los mejores nueves del mundo.

Su perfil recuerda inevitablemente al de Lewandowski cuando aterrizó en Barcelona, por venir de donde viene y por condiciones. Se trata de un futbolista veterano, contrastado y preparado para ofrecer rendimiento inmediato. Sería el recambio más puro para el polaco.

El problema para ficharlo es doble, por no decir que se trata de una opción casi inviable. Por un lado, el Bayern no tiene ninguna intención de desprenderse de su gran referencia ofensiva. Por otro, el coste de la operación podría dispararse por encima de los 80 millones de euros. Aun así, desde el entorno del jugador nunca se ha cerrado completamente la puerta al Barça, motivo por el que sigue figurando en la agenda azulgrana.

Oyarzabal, la opción más lógica

Dentro de las alternativas que maneja el club, posiblemente ninguna resulta tan equilibrada como la de Mikel Oyarzabal. El capitán de la Real Sociedad atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. A sus 29 años combina experiencia, liderazgo, calidad técnica y una creciente capacidad goleadora.

Además, su perfil encaja perfectamente en las exigencias de Flick. No es un delantero centro clásico, pero sí un futbolista capaz de asociarse, atacar espacios y participar constantemente en la construcción ofensiva.

Su cláusula de rescisión está fijada en 75 millones de euros, una cantidad elevada pero bastante más asumible que las cifras que exigirían Atlético o Bayern. Se entiende que se entablaría una negociación con cifras algo más asumibles. El propio Oyarzabal ha dejado claro recientemente que se siente feliz en San Sebastián y que su prioridad sigue siendo la Real Sociedad, aunque no termina de ser contundente con su continuidad en el club.

Junior Kroupi, la apuesta de futuro

El nombre que más ha crecido en las últimas semanas es el de Junior Kroupi. El delantero del Bournemouth, de apenas 19 años, está considerado como una de las grandes joyas emergentes del fútbol europeo. Su explosión en la Premier League ha llamado la atención de media Europa y el Barça lleva tiempo siguiendo muy de cerca su evolución.

En la dirección deportiva existe un convencimiento total sobre su potencial. Lo consideran un futbolista capaz de marcar una época. Sin embargo, también es la opción más arriesgada. No solo por su juventud, sino porque el Bournemouth ha fijado una valoración cercana a los 100 millones de euros.

Arsenal y PSG también siguen sus pasos, lo que podría provocar una subasta difícil de asumir para la entidad azulgrana.

Joao Pedro sigue en la recámara

Aunque ha perdido protagonismo en las últimas semanas, Joao Pedro tampoco ha desaparecido del radar culé. El brasileño fue una de las primeras opciones estudiadas por Deco, pero las exigencias económicas del Chelsea y la negativa de los londinenses a negociar seriamente han enfriado la operación.

Aun así, sigue siendo un nombre que gusta mucho por su versatilidad y capacidad para ocupar diferentes posiciones en ataque.