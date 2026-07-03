Los amistosos de pretemporada de la Real Sociedad

El equipo que entrena Pellegrino Matarazzo se va a probar con varios equipos extranjeros, de la máxima élite, durante este verano con el objetivo de llegar lo mejor preparado posible a una temporada en la que el objetivo es hacer un buen papel en las cuatro competiciones oficiales que disputa

La Real Sociedad comienza a arrancar, poco a poco, debido a que ya hay futbolistas que están pasando los preceptivos reconocimientos médicos que son el punto de partida de una pretemporada en la que Pellegrino Matarazzo ha programado una serie de amistosos contra equipos extranjeros con el objetivo de preparar de la mejor manera posible la temporada. Una campaña en la que la meta es que la Real Sociedad compita bien en los cuatro torneos que va a disputar. Debido a que juega la UEFA Europa League, la Real Sociedad se va a testar contra equipos de Inglaterra, Alemania y Francia, de momento.

Aston Villa, Wolverhampton y Toulouse, algunos test importantes de la Real Sociedad en esta pretemporada

La Real Sociedad va a iniciar la pretemporada con un total de 28 jugadores entre futbolistas de la primera plantilla y de la cantera a pesar de que hay jugadores que están jugando el Mundial 2026 y otros que son internacionales que se van a incorporar más tarde.

La hoja de ruta de Pellegrino Matarazzo, primero, es ir probando a todos y cada uno de estos jugadores los cuales tendrá que convencer al entrenador en los entrenamientos, pero también en algunos de los amistosos que va a disputar el club vasco. La Real Sociedad ha confeccionado una pretemporada con rivales de identidad para llegar a la temporada al mejor nivel posible.

La Real Sociedad ha anunciado que va a disputar, de momento, un total de seis partidos amistosos durante esta pretemporada. Un calendario que cuenta contra rivales de gran nivel y de ligas extranjeras principalmente aunque hay una excepción.

El equipo que entrena Pellegrino Matarazzo jugará primero contra el Real Racing Club de Santander el 18 de julio en Zubieta. A continuación, y aprovechando su estancia en Inglaterra, jugará el 25 de julio contra el Wolverhampton Wanderers y el 28 de julio contra el Aston Villa de Unai Emery. Tras ello, la Real Sociedad jugará el 31 de julio frente al Toulouse de Francia. Por último, el club txuri urdin disputará dos encuentros amistosos, ya en agosto, días 7 y 8, contra el Colonia en Alemania.

La Real Sociedad ha planificado una pretemporada muy internacional con el objetivo de medir fuerzas contra diversos equipos con estilos diversos con la mira puesta en la UEFA Europa League que va a disputar en la temporada que se avecina. Pellegrino Matarazzo, entrenador del club vasco, considera que esto puede venir bien para sus jugadores los cuales, muchos de ellos, tendrán que demostrar que tiene el nivel suficiente para formar parte de la plantilla. Al margen de la UEFA Europa League, la campaña de la Real Sociedad va a estar muy cargada ya que el equipo vasco también va a disputar LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.