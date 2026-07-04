De Lagun Onak a héroe con la Real Sociedad: los orígenes de Unai Marrero

El portero estará ligado ya, de por vida, a la historia más exitosa del club vasco después de haber sido titular en la final de la Copa del Rey ganada en el año 2026. ESTADIO Deportivo ha ido hasta los primeros pasos que dio el guardameta que se comenzó a forjar en un pequeño y familiar club de Azpeitia

Unai Marrero es uno de los nombres propios del presente y ya también de la historia más exitosa de la Real Sociedad después de que el portero haya sido uno de los héroes del título de Copa del Rey ganado en este año 2026. El portero, de 24 años, ha sido paciente, ha trabajado en silencio y ha esperado a que le llegara su oportunidad la cual ha sabido aprovechar perfectamente. Una capacidad de trabajo que se empezó a forjar en el Club Deportivo Lagun Onak de Azpeitia en donde Unai Marrero dio sus primeros pasos justo antes de llegar a la Real Sociedad.

Para conocer la historia de Unai Marrero, ESTADIO Deportivo ha viajado hasta los orígenes del portero de la Real Sociedad. El guardameta comenzó su andadura en el mundo del fútbol en su localidad natal, Azpeitia, jugando en el Club Deportivo Lagun Onak. "Llegaría en lo que nosotros llamamos el fútbol eskola. Empiezan a los 8 o 9 años. En Gipuzkoa, la reglamentación de la diputación no permite empezar a fútbol antes. Será la única comunidad en toda España que funciona así. Empezamos a los 8 o 9 años. El año que van a ser 9 años, 8 o 9 años, empiezan ahí en el club. Se llama Fútbol Eskola. Ahí empezó. Ahí pasan a alevines, luego a infantiles. Proceso normal. Como empiezan todos en Azpeitia", cuenta Iñigo Arregi, presidente del club vasco.

Iñigo Arregi señala que a Unai Marrero ya que se veía muy buenas maneras desde el primero momento. "Al futbolista o al portero, desde muy pequeño se nota. Al final, cuando llega, dices, bueno, éste tiene buena pinta. Por la forma de estirarse, por la forma de poner las manos, por la forma de... desde muy pequeño se notaba que sí. Sí, tenía aptitudes para ser portero. No piensas que vas a llegar tan alto, pero sí. Desde el principio se nota. Era un chaval, yo entiendo, que se le notó bastante rápido".

De Unai Marrero cuentan que siempre destacó por ser un portero muy completo. "Bueno, los penaltis se le dan bien, pero yo no destacaría a un portero por los penaltis... eso... puede parar o puede no parar, pero bueno, al final, yo creo que él era un portero bastante completo, era muy completo con el pie, andaba bien a esas edades, tenía un buen golpeo, no es la precisión de Remiro, que ahora Remiro parece un futbolista de campo, jugando con el pie, pasaba bien, yo creo que era un portero bastante completo".

La Real Sociedad, de primeras, no fichó a Una Marrero

Unai Marrero no tuvo fácil llegar a la Real Sociedad. De hecho, Iñigo Arregi desvela que la Real Sociedad, cuando el portero estaba en infantiles, no lo ficha, pero que sí lo hace cuando tiene 14 ó 15 años. "Al final la Real, el primer contacto empieza en infantiles, que no lo fichan. Él está entre los dos, tres porteros que están ahí, y la Real se queda con dos y Unai Marrero, se queda fuera. Sigue jugando en el Lagun. Las dos categorías de infantiles juegan en el Lagun y se lo llevaron a la edad de cadete, pues era así, 14, 15 años. Lo ficharon en la edad de cadete, se lo llevan entonces".

Dicho pasaje de su vida quizás le ha ayudado ahora en el presente para esperar su oportunidad en la Real Sociedad aunque en en Lagun Onak aseguran que si algo caracteriza a Unai Marrero es que es humilde y trabajador. "Yo también he sido su entrenador. Yo he seguido su trayectoria y lo he entrenado. Y es un chaval que era, y sigue siendo yo creo, un chaval muy humilde, muy del pueblo, pero muy trabajador. Todos los ejercicios que le ponía, nunca ponía una mala cara, siempre venga, siempre más, siempre más. Y yo creo que eso le ha abierto bastante el camino, porque yo entiendo, yo creía que la Real no era su, ya estoy hablando de hace 4 o 5 años, que la apuesta de Marrero no era la principal. Pero él con la constancia y el trabajo, yo creo que ha superado a todos los demás".

Tanto es así, que Unai Marrero no olvida sus orígenes y sigue teniendo una relación muy cercana con el Lagun Onak de Azpeitia, localidad en la que sigue viviendo a pesar de la fama que ha adquirido en los últimos meses.

Iñigo Arregi espera que Unai Marrero sea ese portero de la cantera de la Real Sociedad que vuelva a ser titular en el primer equipo. Situación que no es habitual en este siglo XXI, concretamente desde que se marchó Alberto López. "Espero que la Real le de una oportunidad, que le dé continuidad. Que haga una apuesta con él como el portero de la casa porque llevamos todos este siglo sin un portero de la casa".