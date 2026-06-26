Buscando al heredero de los Esnaola, Urruti, Arconada y Alberto

La Real Sociedad siempre se ha caracterizado por formar a grandes porteros que luego han marcado una época en el primer equipo. Una tendencia que se ha roto en el siglo XXI y que Unai Marrero puede retomar

Si hay un equipo que cuide la cantera en el fútbol español esa es la Real Sociedad quien desde tiempos pretéritos tiene a Zubieta como razón y causa de sus éxitos deportivos. El club vasca crea jugadores de élite año tras año, pero es en la posición de portero en donde quizás tenga a algunos de sus futbolistas más legendarios. No en vano, la historia de la Real Sociedad está ligada a grandes guardametas formados en Zubieta que hicieron historia.

Pero eso fue en el siglo XX ya que en el siglo XXI, la Real Sociedad ya no tiene a ese Esnaola, Urruti, Arconada, González, Yubero o Alberto que se formó en la cantera de club vasco, que daba seguridad y que marcaba una época. En estos últimos 26 años, la portería de la Real Sociedad ha estado en manos de guardametas formados fuera. Unai Marrero se presenta ahora como la principal alternativa a retomar una tradición legendaria.

Esnaola, Urruti, Arconada o Alberto: porteros históricos de la Real Sociedad a finales del siglo XX

El final del siglo pasado, el XX, en la Real Sociedad no se entiende sin un portero formado en Zubieta como titular en el primer equipo. Desde tiempos pretéritos, el club vasco siempre apostó por chicos criados en sus escalafones inferiores para evitar goles, pero fue desde los años 60 cuando aparecen nombres muy históricos.

Sin olvidar a los mitos de José Araquistaín, José María Goicoechea y Jesús María Zubiarrain, el fútbol y la portería modernas de la Real Sociedad se inicia con José Ramón Esnaola.

José Ramón Esnaola se lleva como titular desde la temporada 1968/1969 hasta la 1972/1973, disputando un total de 207 partidos. El de Andoain se marcha al Real Betis Balompié.

Su relevo lo toma Javier Urruticoechea, mejor conocido como Urruti, que deja huella disputando sólo 79 partidos antes de que aparezca la gran leyenda Luis Miguel Arconada.

Arconada es el portero titular de la Real Sociedad entre las temporadas 1975/1976 y 1988/1989, jugando un total de 551 partidos. Gracias a él, la Real Sociedad gana dos LaLiga, una Copa del Rey y una Supercopa de España, viviendo el club vasco el mejor momento de su historia.

Una vez se retira Arconada, dos nuevos porteros formados en la cantera de la Real Sociedad como José González y Javier Yubero se reparten la titularidad a comienzos de los años 90 hasta que en la temporada 1993/1994 se asienta Alberto López, el último gran guardameta formado en Zubieta.

Alberto López se mantuvo siendo importante hasta finales del siglo XX, jugando 377 partidos oficiales de la Real Sociedad.

El paradigma de la portería de la Real Sociedad cambia en el siglo XXI

A partir de ahí y coincidiendo precisamente con la entrada del nuevo siglo, el XXI, la portería de la Real Sociedad cambia de tendencia ya que el club no genera a esos grandes porteros en su cantera y los busca en el mercado, emergiendo figuras como Sander Westerveld, Claudio Bravo, Gerónimo Rulli o Álex Remiro que dejan su huella.

Sander Westerveld es indiscutible en la Real Sociedad entre los años 2002 y 2004. El neerlandés es el titular en la mítica temporada 2002/2003 en la que la Real Sociedad queda subcampeón de LaLiga, rozando incluso ganarla. El de Enschede juega 84 partidos oficiales como txuri urdin.

A continuación, entre los años 2004 y 2008, la Real Sociedad alterna a Claudio Bravo con el canterano Asier Riesgo sin que ninguno de los dos se asiente hasta que a partido de la temporada 2008/2009 es el chileno el que se convierte en vital ya que se consigue el regreso a Primera división. El sudamericano se queda hasta el campaña 2013/2014 jugando un total de 237 partidos.

Lejos de buscar portero en su cantera, la Real Sociedad vuelve a confiar en un guardameta extranjero y esta vez el que se convierte en titular en Gerónimo Rulli (desde la temporada 2014/2015 hasta la 2018/2019. El argentino jugó 170 partidos con el club vasco.

Finalmente desde esa temporada hasta la actualidad es el elegido Álex Remiro quien ha disputado ya un total de 309 partidos oficiales con la Real Sociedad.

Ahora la Real Sociedad está ante la posibilidad de romper esa tendencia y volver a sus orígenes de darle la titularidad a un portero formado en su cantera ya que Unai Marrero, a sus 24 años y tras ser clave para ganar una Copa del Rey, ha demostrado que está más que preparado para ser el portero que tome el relevo de algunos mitos como Esnaola, Urruti, Arconada o Alberto.