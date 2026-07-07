Matarazzo renueva hasta 2028 con la Real Sociedad

La entidad donostiarra oficializa el acuerdo con el entrenador norteamericano que terminaba contrato el próximo verano y ahora lo extiende una campaña más

La Real Sociedad ha anunciado la renovación de Pellegrini Matarazzo que amplia su contrato por una temporada más a la que tenía firmada. De esta forma el técnico estadounidense queda vinculado con los donostiarras hasta el verano de 2028. Una excelente noticia para los aficionados realistas que podrán seguir disfrutando con el entrenador que conquistó la Copa del Rey el pasado mes de abril en La Cartuja.

Durante las últimas semanas la Real Sociedad y Matarazzo venía dialogando para prolongar el contrato que finalizaba el verano que viene. La sintonía entre las partes era evidente y ya semanas atrás había trascendido el principio de acuerdo para la renovación. Ahora se ha hecho oficial y se firma hasta junio de 2028.

Matarazzo: "Conecté muy bien con la gente de Gipuzkoa, con los jugadores, con la gente del club"

El propio Matarazzo, en declaraciones a los medios oficiales de la Real Sociedad, se ha referido a este acuerdo y lo a gusto que se siente en el club y en la ciudad. "Feliz con el trabajo hecho hasta ahora y, sobre todo, con muchas ganas de lo que está por venir. Conecté muy bien con la gente de Gipuzkoa, con los jugadores, con la gente del club, tengo valores similares a ellos y así es más fácil conectar", ha manifestado el entrenador recién renovado.

También ha hablado Matarazzo de la temporada 26/27 y de la ambición con la que la afronta. "No tengo problemas con las exigencias y que el listón esté alto. Para ser honesto, rendimos muy bien bajo condiciones de presión, estamos emocionados por las competiciones que tenemos este curso y nos exigiremos cada día para conseguir el máximo", ha asegurado.

Jokin Aperribay y Erik Bretos han valorado la renovación de Matarazzo con la Real Sociedad

Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad, ha valorado de igual forma la renovación de Matarazzo y el trabajo que viene desarrollando en la Real Sociedad. "Rino dio lo mejor de sí mismo desde el minuto uno y tenemos grandísimas esperanzas de construir nuestro futuro juntos. Ser los mejores de lunes a viernes es lo que hará que la Real sea un gran club y hay que seguir por ese camino", ha manifestado el máximo dirigente realista.

Una valoración muy similar a la de Erik Bretos, director de fútbol de la Real Sociedad, quien también ha opinado sobre la renovación de Matarazzo con la Real Sociedad: "Estamos muy contentos de poder renovar a Rino. Dio con la tecla y estamos muy ilusionados de poder seguir trabajando y mejorando juntos y desarrollar al equipo. Tenemos objetivos ambiciosos e ilusionantes por delante".

Una primera media temporada llamativa de Matarazzo

La llegada de Matarazzo al banquillo de la Real Sociedad se produjo el pasado mes de diciembre para suplir a Sergio Francisco. Aterrizó en el club vasco en una situación compleja pero pronto supo darle la vuelta a la situación para cambiar la cara al equipo con unas señas de identidad propias.

El trabajo del norteamericano tuvo el premio extra de la consecución de la Copa del Rey el pasado mes de abril al vencer en la final al Atlético de Madrid en La Cartuja. Matarazzo ha dirigido 26 partidos entre LALIGA y la Copa del Rey a la Real Sociedad. El balance es de doce victorias, ocho empates y seis derrotas.