Nuevos detalles sobre la renovación de Matarazzo﻿ con la Real Sociedad

El club donostiarra y el entrenador norteamericano negocian y avanzan para prolongar el contrato firmado hasta el momento que termina en junio de 2027

El contrato de Pellegrino Matarazzo con la Real Sociedad señala que la vinculación de las partes finaliza en junio de 2027. Sin embargo podría haber novedades sobre el futuro del entrenador donostiarra, que tan gratas impresiones ha dejado en San Sebastián en sus primeros meses, para que la relación fuera más extensa.

Desde hace algún tiempo las partes negocian la renovación Un diálogo fluido y que se mantiene abierto con perspectivas de cristalizar. Tanto es así que, según Mundo Deportivo, el acuerdo de renovación entre Matarazzo y la Real Sociedad está cerca de cerrarse para unirse por más tiempo de la temporada que resta.

Buena sintonía entre Matarazzo y la Real Sociedad para la renovación

No significa que esté concretado pero sí hay una sintonía positiva entre el club y el entrenador. Matarazzo quiere seguir en el club donostiarra, mientras que la Real Sociedad tiene claro también que ha encontrado en estos momentos a su entrenador ideal. La definitiva fumata blanca podría producirse antes de que diera comienzo una nueva temporada.

Erik Bretos, director deportivo de la Real Sociedad, mostraba púbicamente hace algunas semanas ese sentimiento de satisfacción con Matarrazo. "Estamos muy felices con Rino. Es un entrenador con el que nos gusta trabajar, sentimos que tenemos futuro, y hablamos de ampliar nuestra relación. Queremos seguir trabajando con él, y él nos transmite que quiere estar con nosotros. Vamos a tener entrenador para futuro", relataba.

El contundente trabajo de Matarazzo en la Real Sociedad, con título de Copa del Rey incluida

Tras la marcha de Imanol Alguacil, la Real Sociedad inició el pasado curso con Sergio Francisco. Una etapa titubeante que incluso propició que el equipo coqueteara con la zona baja de la clasificación. La llegada de Matarazzo fue aire fresco y el equipo pronto se disparó en la clasificación. El año, además, era coronado con la conquista de la Copa del Rey, lograda en el pasado mes de abril en La Cartuja contra el Atlético de Madrid.

Matarazzo firmó por la Real Sociedad en diciembre de 2025 y ha dirigido a la Real Sociedad en 26 partidos entre LALIGA y la Copa del Rey. Doce victorias, ocho empates y seis derrotas ha sido el balance del norteamericano en el banquillo. Más allá de los números, el técnico le dio un sello y vitalidad muy llamativa al equipo. Unas prestaciones que hicieron que algunos otros equipos pusieran sus ojos en él.

Incluso el nombre de Matarazzo fue incluido en la terna de candidatos al banquillo del Real Madrid en el proceso electoral. Cualquier tipo de duda fue despejada por el propio técnico que dijo que cumpliría el año de contrato que tenía con la Real Sociedad. Ahora incluso está cerca de que pueden ser más, con la negociación que las partes mantienen para que el entrenador renueve su contrato.

En cualquier caso Matarazzo inicia en unos días una nueva temporada con la Real Sociedad, la primera con pretemporada, en la que el equipo afronta un ilusionante curso en el que participará en tres competiciones.