Un curioso doble amistoso contra el Colonia cerrará la pretemporada de la Real Sociedad

Los donostiarras anuncian dos compromisos preparatorios frente a un histórico de la Bundesliga que se jugarán en Alemania para cerrar la pretemporada

La Real Sociedad ha anunciado este viernes dos nuevos amistosos que añadir a su calendario de pretemporada. Curiosamente los dos encuentros tendrá un mismo rival en días consecutivos. Se trata del Colonia, un histórico de la Bundesliga, al que se medirá el cuadro donostiarra para cerrar su 'stage' en Alemania.

El primero de los amistosos contra el Colonia se jugará el 7 de agosto, a las 18.00 horas a puerta cerrada, en el Franz-Kremer-Stadion, campo de entrenamiento del cuadro alemán. Ya al día siguiente nuevamente la Real Sociedad se enfrentará al mismo alemán. Será el 8 de agosto a las 15.30 horas, en el estadio oficial del Colonia, el RheinEnergieStadion, con capacidad para 50.000 espectadores. Ahí sí podrán asistir los espectadores que lo deseen.

La Real Sociedad se medirá a un Colonia que la temporada pasada fue decimocuarto en la Bundesliga

Dos citas con las que la Real Sociedad quiere ir afinando su puesta a punto para una temporada nuevamente ilusionante en la que los donostiarras jugarán en la Europa League, después de haber conquistado la Copa del Rey en La Cartuja en la final en la que derrotaron al Atlético de Madrid.

Los dos partidos de la Real Sociedad contra el Colonia le medirán a un histórico de la Bundesliga, que la temporada pasada finalizaba en el decimocuarto puesto de la clasificación. Lo hacía en el curso liguero en el que regresaba a la élite del fútbol alemán, después de que en 2025 consiguiera el ascenso como campeón de la segunda categoría alemana.

Entrenado por el joven René Wagner, el Colonia cuenta entre sus jugadores más destacados al extremo Said El Mala, o el polaco Jakub Kaminski. También algún viejo conocido de LALIGA como el turco Cenk Özkacar, así como el hispano-belga Alessio Castro-Montes.

La Real Sociedad comenzará la pretemporada el próximo 4 de julio

La plantilla de la Real Sociedad terminará sus vacaciones el 4 de julio, momento en el que el equipo de Pellegrino Matarazzo regresarán a Zubieta para iniciar los entrenamientos de pretemporada. No será hasta el 18 de julio cuando dispute su primer amistoso, que le enfrentará al recién ascendido Racing de Santander en un partido programado para celebrarse en la ciudad deportiva del conjunto txuriurdin.

Luego la Real Sociedad viajará hasta Inglaterra para una concentración en la que disputará dos nuevos amistosos. Será el 25 de julio frente al Wolverhampton Wanderers y el 28 de ese mismo mes ante el Aston Villa. Los dos encuentros se jugarán en el The Pallet-Track Bescot Stadium de la localidad británica de Walsall.

Ya el siguiente amistoso de la Real Sociedad será en el Stade Maurice Trélut de la localidad francesa de Tarbes. Los donostiarras jugarán contra el Toulouse, que ha finalizado en la novena posición de la Ligue 1 francesa.

Ya para acabar la pretemporada, justo una semana antes de que arranque de manera oficial la competición con LALIGA el fin de semana del 14 y 15 de agosto, la Real Sociedad tendrá ese doble compromiso contra el Colonia en tierras alemanas.