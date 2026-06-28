Elustondo se une al PAOK de Salónica que podría cruzarse con la Real Sociedad

El defensa vasco firma por tres temporadas con los griegos que tendrán en el banquillo al exosasunista Alessio Lisci y fue clave para su fichaje

Aritz Elustondo, el que fuera capitán de la Real Sociedad en las últimas temporadas, se ha convertido en nueva futbolista del PAOK de Salónica, que ha anunciado el acuerdo con el defensa por tres temporadas. Grecia, por tanto, es el nuevo destino del futbolista vasco que hace algunas semanas se despedía del equipo vasco.

Elustondo ya posaba este mismo domingo con la camiseta del PAOK de Salónica, que colgaba en sus redes sociales algunas imágenes de su nuevo fichaje. El defensa incluso ya se ha puesto manos a la obra, dado que su nuevo equipo, que tiene en el banquillo al exosasunista Alessio Lisci, ha arracando la pretemporada.

Lisci ha sido clave para el fichaje de Elustondo al que conocer a la perfección de LALIGA

Precisamente Lisci ha sido clave para que Elustondo acabe recalando en el PAOK de Salónica. El entrenador italiano es perfecto conocedor de las cualidades del que fuera jugador de la Real Sociedad por su paso por España y tenerlo como rival. Ese deseo del técnico ha podido decantar finalmente la balanza.

Y es que Elustondo tenía varias ofertas sobre la mesa, después de que con el final de la temporada terminara su relación con la Real Sociedad. El recién ascendido Málaga era uno de los equipos que había puesto sus ojos en el defensa de 32 años para que le aportara su experiencia de tantos años en Primera División. Algunos otros equipos europeos también se habían interesado en el ya jugador del PAOK de Salónica.

Elustondo deberá la ronda previa de la Europa League

Ahora Elustondo, un símbolo para muchos aficionados de la Real Sociedad por su trayectoria, tendrá nuevos retos en Grecia. Para empezar el intentar superar la ronda previa de la Europa League que el PAOK de Salónica disputa este verano. Una competición que los donostiarras, directamente clasificados para la fase de liguilla, también disputarán. Tal vez los destinos podrían cruzarse en el futuro.

En cualquier caso Elustondo se pone al servicio de Lisci para intentar consolidar a un PAOK de Salónica pujante y que la temporada pasada acabó tercero en Grecia. Después de muchos años con la camiseta de la Real Sociedad, a muchos se les ha hecho extraño ver al futbolista con otra equipación.

La huella de Elustondo en la Real Sociedad después de 313 partidos

Hay que recordad que Elustondo se marchaba de la Real Sociedad después de haber disputado un total de 313 encuentros. Tras debutar en 2014 fueron doce años en las filas del club vasco, en el que dejó huella y con el que conquistaba dos títulos de la Copa del Rey, los dos en La Cartuja, la última el pasado mes de abril al vencer en la final al Atlético de Madrid.

Como curiosidad, Elustondo seguirá luciendo el dorsal 6 en su camiseta. Lo hizo con la Real Sociedad en los últimos cursos, lo hará ahora en el PAOK de Salónica, tal y como se puede comprobar en las imágenes que la entidad helena ha distribuido sobre el fichaje.