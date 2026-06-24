Elustondo, con un ofertón sobre la mesa: el sí está a punto

El central, después de acabar contrato con la Real Sociedad la cual decidió no seguir contando con él, ha recibido una interesante propuesta del PAOK de Salónica para las tres próximas temporadas. De este modo, el defensa se marcha de España en donde contaba con el interés del Málaga CF

Aritz Elustondo, ya ex jugador de la Real Sociedad, apunta al fútbol griego después de que el PAOK de Salónica le haya presentado una oferta por tres temporadas que es irrechazable. El futbolista está a un paso de comenzar una nueva etapa en su carrera deportiva, prefiriendo marcharse al extranjero antes de continuar en España en donde contaba con el interés de algunos clubes, como es el Málaga CF en donde está como director deportivo Loren Juarros el cual lo conoce muy bien.

Elustondo, a un paso del PAOK de Salónica

El PAOK de Salónica está muy cerca de fichar a Aritz Elustondo, ex central de la Real Sociedad. Según informan Ángel García y Noticias de Gipuzkoa, el club griego le ha presentado una oferta al defensa por tres temporadas y muy buen en el aspecto económico la cual convence a Aritz Elustondo quien también se ve atraído porque Alessio Lisci, ex entrenador de CA Osasuna y CD Mirandés, se va a hacer cargo del PAOK.

Aritz Elustondo está a punto de convertirse en nuevo jugador del PAOK de Salónica ya que está por dar el sí al club griego con el cual continuará su carrera deportiva. Elustondo ha preferido dar este paso antes de quedarse en España en donde también contaba con el interés del Málaga CF, recién ascendido a Primera división, quien tiene como director deportivo a Loren Juarros que conoce bien al canterano txuri urdin.

Elustondo y su salida de la Real Sociedad

Aritz Elustondo no sigue en la Real Sociedad en contra de su voluntad. El defensa quería continuar en el club vasco, pero la Real Sociedad decidió no renovar con él porque Pellegrino Matarazzo, su entrenador, no contó con él desde que se hizo cargo del equipo en el mes de enero e iba a ocurrir lo mismo en la siguiente campaña.

Elustondo mostró, hace unos días, su tristeza por no seguir en la Real Sociedad ya que él se sentía preparado para continuar ayudando en el equipo de su vida. "El día que me lo comunican me dolió que me lo dijeran. Cuando vas marcando etapas, el debut o cualquier otra cosa, ves que es un sueño. Conforme ves pasar el tiempo ves que uno de tus objetivos es ser 'one club man'. Ese era mi último objetivo. No ha podido ser y hay que aceptar las decisiones del club. Me lo comentó Erik Bretos y no gusta recibir esas decisiones", señaló en Radio Marca.

A sus 32 años, Elustondo se marchó de la Real Sociedad después de una temporada en la que fue de más a menos en la cual sólo disputó un total de 20 partidos oficiales y 876 minutos, no siendo importante bajo las órdenes de Pellegrino Matarazzo quien lo usaba poco de central y algo de lateral derecho, debido a la grave lesión de Álvaro Odriozola. Es por ello que el club vasco, finalmente, decidió que lo mejor para todos es que el canterano no continuara en el club txuri urdin.