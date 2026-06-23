Loren Juarros se fija en tres jugadores de la Real Sociedad para su Málaga

El que fuera director deportivo del club txuri urdin, entre los años 2005 y 2018, lidera ahora desde los despachos el proyecto deportivo de la entidad andaluza quien para su regreso a Primera división tiene en su agenda a Elustondo, Jon Balda y Jon Pacheco

Conocedor de que la cantera de la Real Sociedad es una fábrica de hacer muy buenos futbolistas, Loren Juarros, quien fuera director deportivo del club txuri urdin entre los años 2005 y 2018, ha puesto su mirada en algunos jugadores del equipo vasco que pueden ser más que válidos para reforzar al Málaga CF, quien regresa a Primera división, de cara a la próxima temporada. El ejecutivo tiene en su agenda a Aritz Elustondo, Jon Pacheco y Jon Balda.

Elustondo, Jon Pacheco y Jon Balda, en la agenda del Málaga CF

El Málaga CF sabe que va a tener que dar un salto de calidad, y de nivel, en su plantilla de cara a su regreso a Primera división en donde el objetivo es conseguir la permanencia. Loren Juarros es el encargado de construir la plantilla que está sujeta a mejoras en todas y cada unas de las posiciones de su plantilla.

El ex director deportivo de la Real Sociedad tiene monitoreado a Aritz Elustondo, Jon Pacheco y Jon Balda según informa el compañero Ángel García.

El movimiento que estaría más sencillo para el Málaga CF es Aritz Elustondo. El central ha acabado contrato con la Real Sociedad y, por tanto, no seguirá en el equipo vasco. El defensa quería quedarse en la Real Sociedad, pero el club ha estimado que lo mejor era que no siguiera y así se lo comunicó. Elustondo está abierto a continuar jugando en la élite y ha dejado en manos de su representante el buscar a su siguiente club después de una vida ligado a la Real Sociedad.

Más complicado estaría para el Málaga CF conseguir el refuerzo de Jon Pacheco, quien después de una temporada cedido en el Deportivo Alavés regresa a la Real Sociedad. De momento, el club txuri urdin cuenta con el defensa de cara a la próxima campaña ya que el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo actualmente sólo tiene tres centrales de la primera plantilla en nómina: Jon Martín, Igor Zubeldia y el propio Jon Pacheco. Para lograr el fichaje de Pacheco, el Málaga CF debe esperar a que la Real Sociedad se fortalezca en dicha demarcación.

Por último, el Málaga CF también tiene interés en el lateral izquierdo Jon Balda. La situación del canterano de la Real Sociedad, que ha brillado la pasada temporada en el Sanse en Segunda división, está por decidirse aún. Balda tiene previsto hacer la pretemporada con el primer equipo, siempre y cuando se recupere de su lesión, pero tiene difícil hacerse con un sitio porque ya están en plantilla Sergio Gómez y Aihen Muñoz, se espera que se marche Javi López. Jon Balda cuenta con un problema añadido ya que tiene 24 años y, por tanto, no puede compaginar el primer equipo de la Real Sociedad con el filial, siendo la opción de salir cedido una posibilidad muy buena para todas las partes implicadas.

Por el momento son sólo sondeos e intereses propios de un mercado de fichajes de verano que se espera muy movido tanto para la Real Sociedad como para el Málaga CF.