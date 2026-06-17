Elustondo, sobre su salida de la Real Sociedad: "Me lo comentó Erik Bretos y no gusta recibir esas decisiones"

El central ha dejado claro que su intención era seguir en la Real Sociedad, pero es el club el que no ha querido contar con él. Una resolución que le ha dejado dolido ya que no ha podido cumplir el sueño de hacer toda su vida en el club de su vida

Aritz Elustondo ha sido una de las salidas de la Real Sociedad en este mercado de fichajes de verano. El central acaba contrato y el club vasco ha decidido no renovarlo debido a que el canterano no entraba en los planes de Pellegrino Matarazzo. Elustondo ha aceptado la decisión, pero también ha señalado que está dolido porque tenía otros planes.

Elustondo ha señalado que el día que le comunica la Real Sociedad que no cuenta con él es cuando se enfrentan al Sevilla FC. El central ha asegurado, en una entrevista en Radio Marca, que le dolió mucho ya que él quería seguir. "El día que me lo comunican me dolió que me lo dijeran. Cuando vas marcando etapas, el debut o cualquier otra cosa, ves que es un sueño. Conforme ves pasar el tiempo ves que uno de tus objetivos es ser 'one club man'. Ese era mi último objetivo. No ha podido ser y hay que aceptar las decisiones del club. Me lo comentó Erik Bretos y no gusta recibir esas decisiones".

El canterano de la Real Sociedad ha dicho también que ha intentado llevar toda su salida con entereza. "Me estoy sorprendiendo a mí mismo. Soy muy llorón y aguanté hasta que vi a mi mujer con mi hijo mayor y ahí nos fundimos en un abrazo. Soy muy sentimental y no me importa demostrarlo. He tenido muchos momentos de bajón, de buscar motivos. He tenido que pasar un duelo pero está bastante superado".

Elustondo ha explicado que el momento clave para él fue cuando despiden a Sergio Francisco como entrenador. Él estaba jugando, pero cuando llega Pellegrino Matarazzo pasa a no contar. "La salida de Sergio Francisco me dio mucha pena. Desde el primer momento tuvimos el feeling y supimos ver cómo quería que jugáramos. No tuvimos nada de acierto y nos llevó a estar en una situación complicada. Con el cambio vinieron los buenos resultados, pero Sergio y Iosu Rivas tienen mucho que ver en lo bueno que nos pasó".

Elustondo no piensa en la retirada

Veterano y siempre ligado a la Real Sociedad, Elustondo no pierde la ilusión por seguir jugando al fútbol. De hecho, ha desvelado que su representante le está buscando equipo de cara a la próxima temporada. "El cuerpo me pide seguir jugando. No ha sido posible hacerlo en la Real. Mi representante está intentando buscar algo. Yo ahora quiero desconectar en vacaciones".

Una vez se ha cerrado su etapa en la Real Sociedad, Elustondo ha tenido muy buenas palabras para todo el club el cual le ha permitido cumplir su sueño. "Para mí ha sido un sueño, en el club de mi vida. Soy quien soy gracias a personas como Aperribay, Luki Iriarte, Erik Bretos o Loren Juarros. Mi buen rollo y mi humor ha hecho que me lleve muy buenas amistades y me quedo con todo lo aprendido con todos los entrenadores. A veces lo pasé mal porque el jugador es egoísta y siempre quiere jugar, pero eso ya lo llevo bien".