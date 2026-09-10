Gulacsi responde al debate en la portería del Villarreal: papeleta para Iñigo Pérez ante el Betis

Aunque encajó tres goles en su debut, el meta húngaro cuajó una destacada actuación frente al Borussia Dortmund en Champions y pone contra las cuerdas a Luiz Júinor, titular hasta la fecha en LaLiga

El nuevo Villarreal de Iñigo Pérez ha comenzado de forma muy negativa la temporada (dos empates y tres derrotas en cinco partidos oficiales) y muchos en el entorno de La Cerámica comienzan a discutir no solo al técnico navarro, sino la política de fichajes llevada a cabo por el club este pasado verano. Además del regreso de los cedidos Carlos Romero e Ilias Akhomach, solo han aterrizado dos refuerzos: el joven mediocentro canadiense Nathan Saliba y el veterano meta húngaro Péter Gulácsi.

Con respecto al cancerbero, resultó un tanto extraño que el club castellonense pagase 1,5 millones de euros por un portero de 36 años, que venía de militar las once últimas temporadas en el RB Leipzig alemán. Pero se decidió que había que darle un giro a un puesto tan importante para apostar por un perfil diferente. En su lugar, se les abrieron las puertas como cedidos tanto a Diego Conde, que ha reforzado a un rival directo como el Real Betis, como a Arnau Tenas, que ha bajado a Segunda división para buscar el ascenso con el Mallorca.

Los pobres números de Luiz Júnior

Este cambio de piezas parecía reforzar a priori la posición de Luiz Júnior como teórico titular bajo palos. Y así ha sido en las cuatro jornadas de LaLiga disputadas, si bien el brasileño, la gran apuesta del club en los últimos años tras pagar 12 milones por su pase, no ha conseguido dejar aún su meta a cero y ha encajado ya ocho goles (dos de media por encuentro). Es más, presenta el peor registro de goles evitados de toda la competición (solo ha hecho seis paradas).

Quizás por ello, o porque realmente tiene pensando repartir las competiciones entre ambos, este pasado miércoles le llegó la oportunidad a Gulacsi, que pudo hacer su estreno oficial con el escudo del Villarreal en el pecho en la Champions. No tuvo suerte, sin embargo, y al ex del Liverpool le cayeron otros tres tantos del Borussia Dortmund, uno de ellos de penalti, lo que hizo que el 'submarino' arrancase con mal pie esta nueva andadura en la máxima competición continental (3-2).

Buen estreno de Gulacsi: experiencia y seguridad

Pero, pese a la derrota, el internacional por Hungría aprovechó la ocasión para demostrar que está preparado para pelear de tú a tú con Luiz Júnior. Noventa minutos le han bastado para ganarse a buena parte de la afición amarilla, que venía reclamando su presencia, tras firmar una destacada actuación.

Además de su experiencia en escenarios de este tipo (había disputado ya 41 choques de Champions), el meta nacido en Budapest transmitió seguridad y personalidad en el Signal Iduna Park. Unas características que se le vienen echando en falta al hasta ahora titular en LaLiga. Por ello, el debate está más caliente que nunca. Gulacsi lo ha provocado tras firmar varias intervenciones de mérito que mantuvieron vivo a su equipo en la segunda mitad y hacen pensar que podría tener opciones de darle la vuelta a la tortilla a las primeras de cambio.

La felicidad de Gulacsi y los elogios de Iñigo Pérez

Tras el encuentro, Gulacsi mostró su felicidad con un mensaje en sus redes sociales. "Orgulloso de hacer mi debut con el Villarreal. Un momento especial para mí, aunque el resultado no fue el que esperábamos. Seguimos adelante", escribió en su cuenta de Instagram.

Sus cuatro paradas en Dortmund, además, fueron también elogiadas por Iñigo Pérez. "Ha tenido una actuación fantástica. No soy experto en porteros a nivel técnico, pero en el momento clave nos ha sostenido porque han sido dos ocasiones claras que, aunque estés lejos con el 3-1, te permite estar cerca. Se nota que este tipo de noches él las ha vivido. Hay que felicitarle y ojalá siga dándonos este nivel tanto él como el resto de jugadores que han estado en el campo”, señaló el técnico, que ahora debe decidir de cara al vital encuentro de este próximo lunes en casa ante el Real Betis.