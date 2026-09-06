La idea de Iñigo Pérez hace aguas en el Villarreal: "El arranque es muy malo"

El cuadro groguets solo suma dos puntos de doce posibles y en su regreso a La Cerámica vio como el Deportivo de A Coruña, un recién ascendido a LaLiga, le empataba en dos ocasiones y terminaba remontándole

El Villarreal de Iñigo Pérez no carbura como debiera en este arranque de temporada en LaLiga EA Sports. La ilusión en La Cerámica era palpable este verano aunque también había cierto miedo al cambio, algo lógico si se tiene en cuenta la impronta dejada por Marcelino García Toral. A pesar de esto, el trabajo realizado por Iñigo Pérez en el Rayo Vallecano, donde el pasado curso terminó jugando la final de la Conference League, invitaba y por el momento, invita al optimismo aunque el arranque ha despertado de todo menos ilusión en La Cerámica.

El Villarreal, que este pasado sábado regresaba a La Cerámica tras un arranque de temporada en el que el calendario le había castigado con tres encuentros lejos de casa, buscaba en el reencuentro con su público ese punto de inflexión para empezar a sumar de tres en tres. El Villarreal empezó ganando con el gol de Nicolás Pepé cuando aún no se habían cumplido los primeros 20 minutos.

El Deportivo de A Coruña empató al filo del descanso con el gol de Luismi Cruz y parecía que la fortuna estaría en la noche del sábado del lado de los locales tras el 2-1 de Adama Traoré en propia puerta. Poco le duró esa fortuna al Villarreal que sufrió un nuevo regalo de Aubameyang para que el de Gabón se la pusiese a Eddahchouri para hacer el 2-2. El palo definitivo llegó en el 88 cuando nuevamente 'Auba' intervino para marcar el 2-3 definitivo. Tras el encuentro, Iñigo Pérez no puso paños calientes a la derrota.

Iñigo Pérez, preocupado con el Villarrreal

Iñigo Pérez no se anduvo por las ramas y dejó claro que una jornada más, los errores habían penalizado al Villarreal: "Estoy de acuerdo que los errores me han castigado. Más allá de estos errores que se pueden cometer en el fútbol, hay que mirar más allá y ver qué sucede. A pesar de la derrota y por los errores creo que nos ha faltado algo que en este caso yo como entrenador busco, algo que no hemos encontrado".

Profundizando más allá del partido ante el Deportivo de A Coruña, Iñigo Pérez fue muy claro en sus calificativos sobre el arranque de temporada del Villarreal: "El arranque es muy malo. Es irritante y tenemos dolor. Cuando ocurre estas situaciones hay que ir a la verdad al análisis e intentar detectar cuál es el diagnóstico".

El Villarreal sufrió un nuevo gol de Aubameyang esta temporada

Pero a pesar de este mal arranque, Iñigo Pérez apostó por buscar la mejora y empezar a pensar en el duelo de Champions League del próximo martes ante el Dortmund en territorio alemán: "A partir de ahí, aunque cueste, debemos intentar mejorar. Tenemos un partido complejo en una competición que nos apetece jugar, no hay tiempo para el lamento. Como entrenador es tiempo de análisis, repito que hoy me hubiera ido intranquilo hasta en la victoria".

La Champions League como mejor medicina para la mejora

Iñigo Pérez, tratando de dejar atrás una nueva decepción de un Villarreal que podría terminar la jornada en puestos de descenso si se dan una serie de resultados en la parte baja de la tabla, habló del cambio de mentalidad de los jugadores para así enchufarlos de cara a la Champions League: "Quiero que el jugador de fútbol está capacitado para estos días, volver a enchufar y a recoger la confianza. Creo que el jugador puede pensar que puede ganar en Dortmund, creo que van a estar preparados para ello. Pero este inicio de temporada nos da alguna alarma que debemos intentar afrontar de manera urgente".

El Villarreal se estrenará en la fase liga de la Champions League el próximo martes ante el Dortmund y lo hará con la idea de mejorar el nefasto papel del pasado curso en el que no fue capaz de sacar ni un solo triunfo cuando en Liga ofrecía un rendimiento diametralmente opuesto.