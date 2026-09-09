¡Al Loro! La semana fantástica de Parrott lanza al Betis: Real Madrid, Lille "y, ahora, a por el Villarreal"

En sólo cuatro días, el delantero irlandés se ha estrenado como goleador en LaLiga y en la UEFA Champions League, competición que no había disputado nunca y en la que debutaba este pasado martes. No hay una mejor tarjeta de presentación

"Celebrar y pensar ya en el Villarreal". Ése era el ambicioso pensamiento de Troy Parrott en el ecuador de la Semana Fantástica que ha organizado para justificar por la vía rápida la fuerte apuesta que ha hecho el Real Betis en su fichaje. El pasado viernes, el delantero irlandés salió desde el banquillo para meter su primer gol como verdiblanco en LaLiga EA Sports, que además dio el triunfo ante el Real Madrid (1-0); y, en la noche de este pasado martes, ha estrenado también su casillero realizador en la UEFA Champions League, marcando el tanto de la victoria bética en Lille (golazo) y consumando la remontada por 2-3 ante el LOSC en la primera jornada de la Fase Liga. El 'Loro' -traducción de su apellido- ha caído de pie y ahora quiere firmar una semana igual de buena o mejor en un triple compromiso liguero: el próximo lunes 14, ante el Villarreal CF; el jueves 17, con el Getafe CF; y el domingo 20, frente al RC Deportivo de La Coruña.

Parrott firma el debut soñado en la Champions League

El choque en el Stade Pierre-Mauroy de Lille no se le va a olvidar nunca a Parrott, que hizo el definitivo 2-3 en el minuto 53, después de que Marc Bartra neutralizase con un doblete sendas ventajas de los locales en el marcador. No sólo era el partido del regreso del Betis a la Champions después de 21 años, también era el primer encuentro del joven ariete en la máxima competición continental: "Ha sido mi primer partido en la Champions League y he podido celebrarlo con un gol, eso es muy especial para mí", explicó el '19' ante las cámaras de Betis TV desde tierras galas.

"Ha sido un partido en el que hemos sabido construir la remontada. Esta temporada está llena de partidos muy difíciles", añadió Parrott, antes de pasar a la siguiente página de este exigente calendario, que lleva al Real Betis hasta el Estadio de La Cerámica para visitar a un teórico rival directo en la lucha por copar zona europea en LaLiga: "Ahora tenemos que celebrarlo y después centrarnos ya en el partido del lunes en Villarreal".

Junior Firpo ensalza la respuesta del Betis ante Real Madrid y Lille tras ser goleado por el Levante

Otro de los jugadores que refrescaron en Lille el once titular de Pellegrini fue Junior Firpo, relevo de Fran García en el lateral izquierdo del Betis. "Estos partidos son muy bonitos. Jugar Champions fuera de casa, que se te ponga cuesta arriba el partido y que sepamos darle la vuelta así dice mucho del espíritu de equipo que tenemos", reivindicó el hispano-dominicano para remarcar la reacción del plantel tras la abultada derrota ante el Levante que había frenado dos victorias seguidas en el arranque de curso.

"Supimos sufrir contra el Madrid y hemos remontado en Lille. El equipo sigue respondiendo", añadió Junior en Betis TV. "Estamos muy contentos. Hemos competido bien en LaLiga, ahora hemos hecho esto aquí y tenemos ganas de ganar en Villarreal y eso sólo se puede hacer con una plantilla así. Ha sido un inicio muy bonito, maravilloso y exigente, pero queremos más", concluyó el carrilero, en la misma línea de ambición que había señalado Troy Parrott. El conjunto castellonense también jugó este pasado martes su primera cita en la Champions 26/27 y perdió en su visita al Borussia de Dortmund por 3-1.