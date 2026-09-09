Aparecen las dudas en el Villarreal e Iñigo Pérez no lo esconde: "Es frustrante"

El técnico navarro analizó la derrota ante el Dortmundo por 3-2 después de empatar el duelo a uno y no dejando malas sensaciones en cuanto a juego. La losa del pasado año en Champions League, sigue pesando

El Villarreal afrontaba este pasado martes la vuelta a la Champions League después de que el pasado curso, con Marcelino García Toral en el banquillo, solo sumasen un punto de 24 posibles en la fase liga de la competición. Ese mal resultado sorprendió negativamente ya que se veía a un Villarreal totalmente diferente al de LaLiga, donde los castellonenses terminaron en tercera posición, solo por detrás de Barcelona y Real Madrid. Esta fue la mejor clasificación en Liga desde la 2012/13, cuando fueron subcampeones.

Iñigo Pérez, ciertamente frustrado ante los micrófonos de Movistar, insistió en que la lectura era diferente si se analizaba desde el resultado o desde las prestaciones ofrecidas por el Villarreal. "Creo que ha sido un partido muy bueno del equipo, pero te vas disgustado por el resultado. Pese a las buenas sensaciones, debemos mejorar el acierto con todo lo que generamos y defender mejor porque hoy nos han vuelto a hacer tres goles".

Un Villarrreal frustrado, también en Champions League

El Villarreal llegó a empatar el tanto inicial que llegó en una acción de mala fortuna en la que Renato Veiga, después de tocar Gulácsi, se introdujo el esférico en su propia portería. Iñigo Pérez reconocía la complejidad de jugar contra el Dortmund, equipo que el pasado curso le endosó en Champions League un doloroso 4-0.

Este pasado martes el resultado fue más ajustado pero finalmente terminó con los groguets mordiendo el polvo: "La complejidad era muy alta por venir de lo que venimos, el equipo al que nos enfrentábamos y el ambiente. Podría decir que estoy orgulloso por cómo lo hemos planteado, pero debemos mejorar", apuntó el técnico del Villarreal.

Iñigo Pérez estuvo sumamente activo en la bandal del Signal Iduna Park

Por último Iñigo Pérez apeló a la frustración que le genera el hecho de que el Villarreal esté ejecutando con fe lo que el propone antes de los partidos y confía en que finalmente esta idea termine dando resultados: "Es frustrante porque el equipo está ejecutando la idea con fe y no obtiene lo que se merece. Pero estoy convencido de que esta es la línea correcta y que debemos insistir por esta senda porque es la adecuada".

El Villarreal se atasca con Iñigo Pérez

Esta derrota del Villarreal en Champions League se suma al mal arranque de los groguets en Liga, donde después de cuatro jornadas, los castellonenses aún no han podido sumar su primera victoria liguera con dos empates y dos derrotas. Además el Villarreal ha encajado con los tres tantos de ayer ante el Dortmund, un total de 11 goles entre Liga y Champions League, malos números para un equipo que quiere pelear por volver a estar en Europa.