Iñigo Pérez rebaja la euforia antes del debut en Champions: "Me hizo más ilusión cuando confirmé mi llegada al Villarreal"

El Villarreal debuta mañana martes en UEFA Champions League ante el Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park, por lo que Iñigo Pérez ha comentado sus sensaciones en rueda de prensa: "Mañana tenemos la opción de volver a empezar"

El Villarreal se estrena mañana martes en UEFA Champions League. El conjunto de Iñigo Pérez se medirá al Borussia Dortmund en Signal Iduna Park, uno de los campos más difíciles de Europa. Por ello, el técnico del submarino amarillo ha comentado sus sensaciones, en la rueda de prensa, sobre el choque y lo que espera del mismo, afirmando que tienen "la opción de volver a empezar, tenemos que intentar abstraernos",

El Villarreal llega en un mal momento a su debut en UEFA Champions League, ya que no han conseguido la victoria en LaLiga EA Sports. Los de Iñigo Pérez vienen de empatar ante el Racing de Santander y Atlético de Madrid, además de perder contra el Deportivo Alavés y Deportivo de A Coruña, éste último en La Cerámica. De esta manera, el técnico explicó que vienen "de una dinámica negativa y la forma de competir al 100% es esta".

Iñigo Pérez pide olvidar la derrota ante el Deportivo: "Es necesario y sale solo"

En este sentido, Iñigo Pérez pidió en rueda de prensa olvidar la derrota ante el Deportivo de A Coruña del pasado sábado en La Cerámica: "Es necesario y sale solo. Al jugador le duelen las derrotas, pero teniendo un partido como el de mañana es de obligación enfocarte en eso". Pese a adelantarse en el marcador, el Villarreal pagó cara las malas sensaciones en la segunda parte, que acabaron con el gol de Aubameyang.

Sobre la mala dinámica del Villarreal, el técnico ha explicado que "tenemos que intentar abstraernos de lo del año pasado y de lo que sucedió hace dos días. Esto es una historia nueva y hay que afrontarlo como tal. Mañana tenemos la opción de volver a empezar. Es otro partido, fuera de casa y lo analizaremos. Esa mentalidad unidireccional nos puede ayudar".

Iñigo Pérez, sobre el partido contra el Borussia Dortmund: "Mañana queremos ganar aquí"

Iñigo Pérez destacó la solidez defensiva como clave para medirse al Borussia Dortmund: "Mañana queremos ganar aquí. No está reñido tener acierto y ser sólido y compacto en defensa. No hemos tenido acierto de momento y el entrenador tiene que seguir mejorando para obtener rendimiento y resultado".

Sobre el Borussia Dortmund, Iñigo Pérez avisó que "vienen con un mismo entrenador durante años y con una misma estructura. Más allá de los matices tácticos, esperamos el mismo Borussia que en todos los partidos analizados con Kovac en el banquillo. Mantienen su filosofía y su gente, esperamos algo reconocible". El técnico del Villarreal confirmó que "Foyth y Romero no están disponibles".

Iñigo Pérez: "Venimos de una dinámica negativa y la forma de competir al 100% es esta"

Por otra parte, Iñigo Pérez recalcó la importancia del partido de mañana ante el Borussia Dortmund: "Cuando digo que no hay que diferenciar entre competiciones, debemos saber que mañana hay un partido de fútbol. Venimos de una dinámica negativa y la forma de competir al 100% es esta. No podemos hacer lecturas de Champions, Liga, Copa... No creo en eso".

El técnico del Villarreal recordó los problemas que tuvieron en pretemporada: "El otro día dije que no me hubiese ido satisfecho porque tuve la sensación de que fue una pretemporada en la que faltó acierto, pero rescatamos cosas positivas. En el inicio, nos ha pasado lo mismo. No reclamamos a los jugadores, sino de aprendizaje".

Iñigo Pérez y el debut en Champions: "No es algo a lo que dedico mucho tiempo"

Iñigo Pérez, que criticó a los suyos, habló sobre el debut de mañana en UEFA Champions League: "Me hizo más ilusión cuando confirmé mi llegada al Villarreal. Ahí se me generó ilusión. Estoy ilusionado, pero no es algo a lo que dedico mucho tiempo".

Por último, el técnico del Villarreal, que viene de caer ante el Deportivo, alimentó el debate en la portería: "Es un debate difícil de revertir. Luiz tiene que mostrar su fortaleza y quitarse esa etiqueta. Como entrenador, el que mejor esté para ganar estará dentro del once y mantendremos".