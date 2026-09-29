Renato Veiga, jugador del Villarreal, exprimido en Portugal

El luso, pieza clave en el conjunto de Iñigo Pérez, ha disputado todos los minutos a las órdenes de Jorge Jesús en este parón de selecciones del que aún le quedan dos encuentros más por disputar

El Villarreal se marchó al parón de selecciones recuperando la confianza de la forma que mejor se puede hacer, con dos victorias consecutivas. Primero el Málaga en La Rosaleda y luego el Levante en La Cerámica, le dieron a los groguets las dos primeras victorias de la temporada y de paso, la tranquilidad necesaria para un proyecto ilusionante como el de Iñigo Pérez.

Es importante recordar que el Villarreal está viviendo una temporada en la que todos los ojos están puestos sobre su rendimiento ya que le pasado curso, con Marcelino García Toral en el cargo de entrenador, el submarino amarillo logró su segunda clasificación para la Champions League a través de LaLiga aunque también se le vieron las costuras al equipo disputando competición continental, donde fue incapaz de ganar un encuentro en la fase liga. Ahora el Villarreal, con Iñigo Pérez busca repetir la gesta en Liga y mejorar el rendimiento en Champions League. Uno de los jugadores que se está convirtiendo en imprescindible para el ex del Rayo Vallecano es el portugués Renato Veiga.

Renato Veiga, un fijo en el Villarreal y en Portugal

Renato Veiga ya fue importante el pasado curso con Marcelino, donde participó en un total de 32 encuentros ligueros y en los ocho de la fase liga de la Champions League. Ahora Renato Veiga está cumpliendo ese papel en este nuevo Villarreal tal y como reflejan los números de minutos acumulados.

El defensa portugués ha jugado hasta el momento todos los partidos completos con el conjunto de La Cerámica. Este dato refleja la importancia de Renato Veiga en el Villarreal y además, este nivel le ha llevado también a convertirse en un fijo en la Portugal del nuevo seleccionador, Jorge Jesús.

Portugal también cuenta con Renato Veiga

Portugal vive un nuevo ciclo después de que Roberto Martínez dejase el cargo tras el último Mundial. Con Cristiano Ronaldo, que ha vuelto a ser convocado a sus 41 años para este parón de selecciones, Portugal tiene previsto cuatro partidos de los cuales ya ha disputado dos. Ese par de encuentro han sido ante Gales y Noruega, ambos con triunfo para la vigente campeona de la Nations League y además, Renato Veiga ha participado en ambos.

El jugador del Villarreal por tanto sigue 'aprovechándose' de su juventud para estar disponible para jugarlo todo también con Portugal. En esta situación, en el Villarreal cruzan los dedos para que en los dos encuentros que le quedan a Portugal ante Dinamarca primero el 1 de octubre y ante Noruega nuevamente el próximo 4 de octubre, Renato Veiga no sufra ningún tipo de percance que podría trastocar los planes de un cuadro groguets que parece haber empezado a cogerle el ritmo a la temporada.

Si Renato Veiga juega todos los minutos en los dos encuentros que le quedan a Portugal en este parón, no sería descartable que Iñigo Pérez plantee una rotación en su posición de cara a la visita de los castellonenses al Bernabéu el próximo 10 de octubre para medirse al Real Madrid a partir de las 21:00 horas.