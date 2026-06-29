El nuevo comienzo de Marcelino da un giro radical e inesperado hacia una selección

El técnico asturiano estudia distintas propuestas, siempre con el deseo de la Premier League en el horizonte, pero la Federación de Turquía ha irrumpido con la posibilidad de convertirlo en seleccionador, una de sus grandes asignaturas pendientes

El futuro de Marcelino García Toral podría dar un vuelco inesperado en las próximas semanas. El técnico asturiano, que el pasado mes puso fin a su etapa en el Villarreal CF tras no alcanzar un acuerdo de renovación con la entidad amarilla, ha entrado con fuerza en el radar de la selección de Turquía, que busca un nuevo líder para su banquillo tras su decepcionante Mundial 2026.

Se produce así un giro de guion de lo más inesperado en la carrera del entrenador de Gijón, que hasta el momento siempre ha dejado claro su deseo de dirigir a un equipo de la Premier League como gran objetivo profesional antes de cerrar su trayectoria en los banquillos.

Fin de etapa en el Villarreal y un futuro abierto

Dejada atrás su salida del Villarreal tras no renovar su vinculación por culpa de unas diferencias sustanciales en torno a la duración del nuevo contrato -el club le ofrecía una ampliación de una sola temporada y él pedía un mínimo de dos años más-, por lo que ambas partes optaron por separar sus caminos de forma amistosa, dejando al técnico libre para estudiar nuevas propuestas en el mercado.

De hecho, el técnico de Villaviciosa tiene ya decidido dar un nuevo salto en su carrera en el extranjero.

El nombre de Marcelino ha estado presente en múltiples quinielas. Equipos como la Roma o el Eintracht de Frankfurt han sonado como posibles destinos, aunque el propio entrenador ha dejado claro en varias ocasiones que su gran ilusión es probar en Inglaterra.

La Premier, el sueño declarado del técnico

En una reciente entrevista en À Punt Esports, el asturiano fue muy transparente sobre sus intenciones. "No creo que la próxima temporada entrene a un club español. No soy capaz de leer mi destino ni mi futuro. No sé qué va a pasar, pero antes de retirarme sí me gustaría tener una experiencia en la Premier. Todo el mundo dice que es la mejor liga”, explicó el técnico, citando a entrenadores como Guardiola, Arteta, Iraola o Unai Emery como referentes del éxito español en Inglaterra.

Esta declaración de intenciones le situaba inevitablemente en el foco de la Premier League a la espera de encontrar un banquillo que quede libre como destino prioritario, aunque no exclusivo, en su hoja de ruta.

Turquía irrumpe con fuerza tras el fracaso mundialista

Sin embargo, en las últimas horas ha surgido una alternativa completamente inesperada. Según informan diversos medios internacionales como el periodista Matteo Moretto y el diario turco Takvim, la Federación Turca de Fútbol estaría preparando una profunda reestructuración tras quedarse fuera del Mundial 2026.

El nuevo proyecto incluye un cambio de cromos en el cuerpo técnico con la incorporación de un perfil de entrenador con experiencia internacional, capacidad de gestión de vestuario y prestigio europeo. El nombre de Marcelino aparece como el principal candidato y encaja a la perfección.

La TFF contempla la salida de Vincenzo Montella y la llegada de un nuevo seleccionador que pueda liderar una generación de talento emergente con un enfoque más flexible y moderno. Turquía considera que se hace necesario un golpe de timón para dar el salto competitivo y volver a situarse entre las selecciones de referencia en Europa.

Un perfil que encaja en la reconstrucción turca

El perfil de Marcelino está adecuado a los criterios que maneja la federación otomana. Su experiencia en LaLiga, su capacidad para construir equipos sólidos tácticamente y su trabajo en proyectos de medio plazo le convierten en una opción atractiva para un combinado nacional que busca estabilidad tras años de altibajos.

Además, el plan de la Federación Turca incluye la figura de un mentor dentro del cuerpo técnico, un modelo híbrido que permitiría al entrenador principal trabajar con mayor respaldo en la gestión del grupo y la toma de decisiones.

Decisión abierta

Pese a esta noticia de alcance internacional, no hay decisión cerrada. Marcelino mantiene abiertas varias vías y continúa evaluando propuestas de clubes europeos, con la Premier League siempre en el horizonte como destino ideal.

La opción de Turquía, sin embargo, introduce un componente muy atractivo en su carrera como es la posibilidad de dirigir a una selección nacional en un proyecto de reconstrucción con impacto inmediato en competiciones oficiales.

En los próximos días se espera que la Federación Turca acelere los contactos y defina su hoja de ruta. Mientras tanto, el futuro de Marcelino sigue en el aire, entre el sueño inglés y una oportunidad inesperada que podría cambiar radicalmente el rumbo de su carrera.