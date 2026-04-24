Puntos uno por uno del Real Betis frente al Real Madrid: Bellerín hizo estallar la Cartuja

El lateral catalán acabó dando un punto de oro al equipo de Manuel Pellegrini, que vio como estaba por debajo durante gran parte del encuentro y que se encontró con un estelar Lunin; así lo vivimos y contamos en directo

El Real Betis se resiste a la derrota en La Cartuja. En el último minuto, cuando los tres puntos se iban para la capital, ha acabado apareciendo Héctor Bellerín para derrocar el muro planteado por la defensa merengue, que se había mostrado impenetrable. Todo esto en un partido donde muchas fueron las ocasiones que tuvieron los béticos, pero que acabó siendo Vinicius JR el encargado de poner por delante a los blancos. Tras una segunda parte de ocasiones para ambos, acabó siendo Bellerín el que pusiese el empate en el electrónico.

Las notas verdiblancas frente al Real Madrid

Álvaro Valles: 5

No se puede decir que haya sido el mejor partido del sevillano con la camiseta verdiblanca, ya que no ha mostrado seguro. Se ha visto en varias ocasiones a balón parado y no cambió con el desarrollo del encuentro, también provocado por el gran nivel de los oponentes que tenía enfrente.

Bellerín: 6'5

El lateral ha firmado una buena actuación, llegando a ser decisivo en la segunda parte cuando el balón se le quedaba a placer a Vinicius JR dentro del área. Si a eso le sumas el gol, buen partido.

Bartra: 5

Queda algo señalado en el primer tanto ya que la zaga no vio la llegada de Vinicius, pero poco más que opinar ya que tuvo que ser sustituido por unas molestias en el pie. Habrá que ver en que queda su caso.

Natan: 5'5

Una muestra más de que, a pesar de su contundencia, factores de lectura del juego provocaron ciertas internadas madridistas peligrosas dentro del área, aunque supo solventar bien su papel y hasta tuvo una buena ocasión para empatar.

Ricardo: 5

No era el día para querer ponerse en la piel del suizo, ya que cualquiera para la calidad de lo que tiene el Real Madrid. Eso es algo que, en su devenir del partido, afecta ya que en algunas ocasiones se vio superado, algo más en la primera mitad.

Amrabat: 6

El marroquí volvió a dejar ciertas pinceladas del centrocampista que deslumbró en La Cartuja, estando bien al corte y en la posterior creación de juego por parte de los de Pellegrini.

Fornals: 5'5

También estuvo, pero con muy poco acierto. El castellonense no fue capaz de coger la capacidad generativa del equipo, y eso se notó. Poco a poco, al igual que con el marroquí, ya se ve como va recuperando eso que ya mostró.

Fidalgo: 5'5

El centrocampista se ha mostrado correcto durante el partido, aunque con poca capacidad para poder alterar parte del guion. Tuvo varias intentonas desde fuera del área y amenazó a la portería de Lunin.

Abde: 5'5

Se nota mucho cuando Abde no está y hoy no ha sido su día. Ha tenido varias internadas por su lado pero que, a la hora de decidir, la toma acabó siendo la errónea. Era un partido que necesitaba su verticalidad.

Antony: 6'5

Buen partido del extremo, que ha tenido varias ocasiones y que ha cogido las riendas del ataque verdiblanco, justo lo que se le reclamaba. Con más o menos acierto, pero este tipo de partidos es lo mínimo exigible.

Bakambu: 6'5

Muchos habrán visto el móvil hasta dos veces cuando han visto al congoleño en el once titular. Sin embargo, buen partido del delantero en el día de goy, que ha estado muy combinativo y presente en las jugadas de ataques verdiblanca. Tuvo el empate en sus botas, pero Lunin lo evitó. Fue sustituido al descanso por Cucho.

Pellegrini: 5

Sorprendente decisión al no alinear al Cucho, pero que después le fue ratificada por un gran partido de Bakambu. Sin embargo, apenas cambió teclas para que pudiese pasar algo distinto en el encuentro, siendo el Madrid el claro protagonista del duelo. Lo malo de esto: la quinta plaza.

Diego Llorente: 6

Con su entrada, la defensa bética se ha mostrado algo más segura y con menos fallos en las internadas que tanto daño estaban haciendo al equipo.

Marc Roca: 5

Su entrada tampoco sirvió para cambiar el ritmo, dotó de algo más de equilibrio pero poco más. El perfil que menos necesitaba el Betis en ese momento.

Cucho Hernández: 5'5

El cafetero hizo lo de siempre pero le volvió a faltar el gol, el factor diferencial. Aunque esta vez se encontró a Lunin enfrente.

Lo Celso: 5

Fue uno de los artífices de ciertos movimiento peligrosos del Betis e hizo que se volcase algo más el juego sobre la portería de Lunin.

Isco: SC

La gran noticia de la noche, llevándose una ovación única tras cinco meses sin estar.