El Mallorca busca nuevo entrenador y coge fuerza la opción de García Pimienta

La inesperada salida de Demichelis ha hecho que el Mallorca tenga que buscar un entrenador de última hora y ya barajan varias opciones, siendo García Pimienta el que suena con más fuerza

El futuro del Mallorca ha dado un giro radical al descubrir que van a perder a una de sus figuras más destacadas. Ya se avecinaba una huida masiva de la Segunda División, como van a hacer varios de sus futbolistas estrella, pero quedarse sin entrenador ha sido una auténtica sorpresa, especialmente porque renovaron a Martin Demichelis hace tan sólo dos semanas. Sin embargo, el técnico argentino ahora se unirá al RB Leipzig para dirigir un proyecto de Champions. Por eso los baleares ya buscan alternativas.

El conjunto bermellón va a tener que hacer un cambio bastante notable en su planificación ya que tendrán que adaptarse a La Liga Hypermotion tras su descenso. Es decir, van a tener que vender a jugadores destacados de su plantilla. Pero también tienen que mantener un proyecto deportivo sólido si quieren pelear por volver a competir en La Liga, o por lo menos para mantenerse en la categoría de plata. Por ello, el Mallorca ya busca nuevo entrenador con varios nombre sobre la mesa, entre ellos el de García Pimienta.

García Pimienta, el principal nombre en la lista del Mallorca para ser el nuevo entrenador

La inesperada marcha de Demichelis ha abierto una opción para que Javier García Pimienta pueda volver a coger las riendas de un banquillo en la liga española, aunque sea en la categoría de plata, después de despedirse del Sevilla FC. El club bermellón ya mostró interés en el técnico catalán en febrero, cuando buscaban el relevo para Jagoba Arrasate, que ahora tomará las riendas del Rayo Vallecano.

Una operación que no prosperó y por la que Demichelis llegó al banquillo de Son Moix. Ahora, el catalán está libre y su perfil convence mucho a Pablo Ortells, encargado de la dirección deportiva, debido a su experiencia y su capacidad para liderar proyectos de reconstrucción.

El fichaje de Martín Anselmi por el Elche facilita la negociación del Mallorca con García Pimienta

Una noticia importante que permite que el técnico catalán opte a ser entrenador del Mallorca es el reciente anuncio del nuevo entrenador del Elche. El conjunto ilicitano ha confirmado que Martín Anselmi será el encargado de dirigir el banquillo franjiverde, que sí sobrevivió en la lucha por la permanencia en Primera. La llegada del argentino descarta totalmente a García Pimienta como míster en Elche, a pesar de que era uno de los nombres que más gustaban.

Los principales candidatos para ser el nuevo entrenador del Mallorca tras la marcha de Demichelis

En caso de que las negociaciones entre García Pimienta y el Mallorca no fueran exitosas, tienen muchos más nombres que están valorando. El otro candidato principal es Albert Riera. El técnico balear fue despedido por el Eintracht Frankfurt y encaja bien en los objetivos del Mallorca, especialmente al ser uno de sus antiguos jugadores más destacados. También suena el nombre de Alessio Ricci tras poner fin a su estancia en Osasuna.

La inesperada marcha de Demichelis pone en un serio aprieto al Mallorca

Lo que está claro es que el Mallorca debe ponerse a trabajar rápido si quiere organizar bien su planificación para la próxima temporada, en la que sufrirán un cambio bastante notable al competir en la Segunda División española. Y lo harán sin Demichelis, a quién habían atado hasta 2028 y en quién habían puesto toda su confianza para liderar este nuevo reto. Por ello, deben encontrar a alguien de garantías que puede hacerse cargo del banquillo de Son Moix.