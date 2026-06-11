Nuevo reto para Jagoba Arrasate: dirigir al mejor Rayo Vallecano de la historia

El Rayo Vallecano alcanza un principio de acuerdo con el veterano técnico vasco, que tendrá un gran reto en el equipo madrileño, que quiere ser fijo en Europa tras conseguir alcanzar su primera final internacional en la Conference League

El Rayo Vallecano ha dado un salto de nivel con Íñigo Pérez como líder del banquillo, que esta temporada ha conseguido alcanzar la primera final europea de la historia del club. El equipo madrileño compitió en la final de la Conference League, aunque finalmente no pudieron conquistar el título tras perder por 1-0 contra el Crystal Palace. Por ello, tras la marcha del técnico pamplonés al Villareal, el Rayo ha tenido que buscar un refuerzo de lujo, y lo han encontrado en Jagoba Arrasate.

El conjunto de Vallecas ha estado buscando un entrenador de garantías en las últimas semanas, desde que Íñigo Pérez puso rumbo a Villarreal, y después de varias negativas ya han encontrado un nombre que cumple con sus expectativas: Jagoba Arrasate, con quién ya han llegado a un principio de acuerdo y que está preparado para un nuevo reto en el fútbol español.

Jagoba Arrasate será el nuevo entrenador del Rayo Vallecano tras la marcha de Íñigo Pérez

El Rayo Vallecano está al alza. Ha finalizado la temporada en el octavo puesto y ha hecho soñar a los rayistas con un primer título europeo, aunque se hayan despertado en el último suspiro. Por ello, con la marcha de Íñigo Pérez no quieren perder un proyecto que les coloca en las primeras posiciones de Liga y han apostado por un entrenador con tanta experiencia como Jagoba Arrasate, quién convenció desde el principio en Vallecas, a pesar de tantear otras opciones como Óscar García y Rubén Albés.

El técnico vasco se consolidó como uno de los grandes entrenadores españoles gracias a su papel al frente de Osasuna, equipo al que cogió en Segunda División y con el que logró el ascenso, además de crear un proyecto sólido en La Liga y mantenerlos fijo en la zona alta de la tabla, además de alcanzar la final de la Copa del Rey en 2023 y devolverles a Europa. Ahora afronta un reto igual de grande, aterrizando en un Rayo Vallecano que viene de firmar la mejor temporada de sus 102 años de historia.

El nuevo Rayo con Jagoba Arrasate como líder: objetivo Europa

El que fuera entrenador de la Real Sociedad, Osasuna y Mallorca, ahora toma las riendas de un ilusionante proyecto como es el de los franjirrojos. Un reto que está pensado para él, por eso el Rayo pensó en el vasco una vez conocieron la marcha de Íñigo Pérez. Jagoba tiene un perfil que se adapta a la perfección al juego del equipo madrileño.

En su carrera como entrenador siempre ha apostado por una presión alta y una defensa sólida, tomando más riesgos que el juego de Íñigo Pérez, pero siempre muy centrado en no cometer errores defensivos. Un estilo con el que quieren regresar a Europa después de saborear este éxito. Además, su personalidad también gusta mucho en Vallecas, siendo muy cercano y humilde, como el Rayo siempre predica.

Jagoba Arrasate vuelve a los banquillos tras su marcha del Mallorca

El míster vasco volverá a dirigir a un equipo de La Liga tras su precipitada salida del Mallorca. Arrasate fue cedido de su puesto en el banquillo de Son Moix tras una temporada que iba cuesta abajo y sin frenos, y así se ha confirmado al final de la competición. Los bermellones han descendido a la Segunda División. La marcha de Jagoba en febrero no fue suficiente para tratar de salvar una temporada tan floja. Tras este mal trago, ahora el entrenador va a tener la oportunidad de dar un giro de 180 grados y coger un equipo al alza.