La rajada de Camello por la polémica del Rayo Vallecano - Real Sociedad: "En lo que se está convirtiendo esto es una mierda"

El delantero del conjunto de Iñigo Pérez cargó duramente contra el coléctivo arbitral que dictó sentencia en el choque ante los de Pellegrino Matarazzo en Vallecas, dónde a los locales le anularon dos goles, le pitaron un penalti en contra y pidieron otros dos que no fueron señalados por José Luis Guzmán ni Pulido Santana

La jornada de domingo en LaLiga EA Sports no ha podido empezar con más polémica que este Rayo Vallecano - Real Sociedad. Los de Iñigo Pérez empataron a tres ante los de Pellegrino Matarazzo gracias al gol de Alemao en en los últimos minutos del partido. Sin embargo, desde el cuadro local han criticado duramente la actuación del colectivo arbitral en el choque de Vallecas.

En este sentido, Sergio Camello, que firmó uno de los goles del Rayo Vallecano, cargó contra José Luis Guzmán, colegiado del partido y Pulido Santana, en el VAR, por las deciciones que han tomado a lo largo del choque. Entre ellas, dos tantos anulados, un penalti en contra y otros dos que reclaman a su favor y que no fueron señalados.

Las jugadas polémicas que reclama el Rayo Vallecano

Por un lado, el Rayo Vallecano reclamó un penalti en el minuto 4 de partido por posible agarrón de Turrientes sobre Camello, sin el balón en juego, que finalmente no consideró el José Luis Guzmán ni Pulido Santana en el VAR. Esta podría haber sido la primera gran oportunidad de los de Iñigo Pérez de ponerse por delante en el marcador.

Por otro lado, el árbitro del choque en Vallecas anuló el gol de Carlos Martín en el minuto 24 por mano previa de Ratiu, considerando el colegiado que se ayudó de la misma para controlar el balón. Sin embargo, en las imágenes se pueden comprobar que el esférico va primero al pecho del futbolista rumano, algo que fue criticado por el equipo de Iñigo Pérez, que finalmente empató a 3 contra la Real Sociedad.

Esto no quedó ahí, ya que José Luis Guzmán anuló el segundo gol del Rayo Vallecano, obra de Pedro Díaz, por un penalti previo de Ratiu sobre Pablo Martín. El equipo local perdió la oportunidad de poner el 2-2 en el marcador y, finalmente, Oyarzabal, desde los once metros puso el 1-3 en el marcador. Por último, el conjunto franjirrojo reclamó una infracción dentro del área de Remiro, en el último minuto del choque, por una acción con Ilias, que no fue señalada.

Sergio Camello comenta sus sensaciones tras el choque ante la Real Sociedad

Por su parte, Camello fue uno de los más críticos del Rayo Vallecano tras la finalización del encuentro. El delantero concedió unas declaraciones, en DAZN, en las que comenzó comentando sus sensaciones sobre el choque ante la Real Sociedad: "Todo lo que sea puntuar y más como lo hemos hecho ante un rival como la Real es una explosión y se ha visto cómo hemos saltado. Estamos en buen dinámica. Todos estamos siendo importantes. Estamos llegando bien todos. El jueves tenemos una cita bonita y esto ayuda".

Camello volvió a ser titular tres meses después con el Rayo Vallecano. El futbolista de 25 años fue premiado tras hacer el gol de la victoria ante el Espanyol del pasado jueves, que le dio el triunfo a los de Iñigo Pérez. Además, el delantero fue el tercero del encuentro contra la Real Sociedad que más remates hizo, con 3, empatado con Ilias. En este sentido, registró el tercer mejor dato de tantos esperados, con un 0,41.

Camello, sin pelos en la lengua por las decisiones arbitrales del partido de Vallecas

Camello, a diferencia de Iñigo Pérez en rueda de prensa, cargó contra el coléctivo arbitral designado para este Rayo Vallecano - Real Sociedad: "Qué bonito era el fútbol cuando era fútbol. Cuando era niño era otra cosa. Lo que quiere la gente de arriba que se convierta esto, es una mierda. Antes los protagonistas eran los jugadores. Van al VAR a ver una jugada que no es clara. No era penalti".

Por ello, el futbolista del Rayo Vallecano, que ha recibido un contratiempo por el parte médico de Luiz Felipe, añadió que "era un castigo tremendo. Presumimos de la mejor liga del mundo pero nos confundimos por lo que sufrimos y lo que sufre la gente que paga. La gente es interesante para saber lo que ha pasado hoy en el campo. Lo que hemos sufrido. Nos jugamos la vida para que nos hagan eso. Contento con lo mío y que el equipo siga así".

El Rayo Vallecano tuvo incluso más llegadas al área de Remiro, alcanzando los 24 remates totales a lo largo del partido, de los cuáles nueve fueron entre los tres palos. La Real Sociedad, por su parte, se quedó en los 13 lanzamiento, siendo ocho de ellos a la portería de Dani Cárdenas. El conjunto de Iñigo Pérez también ganó en registros como la posesión de balón, con un 58%, o en saques de esquina, con 6, a diferencia de los 4 de los visitantes.