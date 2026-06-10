El Rayo toma una decisión con Luiz Felipe tras el interés de Corinthians

El club franjirrojo quiere renovar al central italo-brasileño, que acaba contrato en junio y ha despertado el interés del gigante brasileño tras una temporada marcada por lesiones musculares, especialmente en la corva

Luiz Felipe se debate entre renovar con el Rayo Vallecano o fichar por CorinthiansIMAGO

El Rayo Vallecano tiene un frente abierto más allá del banquillo. La salida de Iñigo Pérez al Villarreal obliga al club a elegir nuevo entrenador, pero en la Avenida de la Albufera también trabajan para proteger una pieza importante del vestuario: Luiz Felipe.

El central italo-brasileño, de 29 años, termina contrato este mes y puede cambiar de equipo como agente libre. El Rayo quiere que siga, aunque el interés de Corinthians amenaza con convertir su renovación en una operación más delicada de lo previsto.

Luiz Felipe, una renovación prioritaria para el Rayo Vallecano

Luiz Felipe llegó a Vallecas como una apuesta de nivel para el regreso europeo del Rayo. Venía de una carrera con tramos importantes en Lazio, Real Betis, Al-Ittihad y Olympique de Marsella, pero también con dudas físicas que obligaban a medir su rendimiento con cierta cautela.

El paso por el Rayo dejó una lectura doble. En lo deportivo, no tuvo la continuidad ideal por los problemas musculares. En lo competitivo, cuando estuvo disponible, elevó el nivel de la zaga y formó una pareja fiable con Florian Lejeune, especialmente en una temporada con desgaste añadido por la Conference League.

En la pasada campaña, Luiz Felipe acumuló 1.096 minutos entre 10 partidos de LaLiga, 6 de Conference y 1 de Copa del Rey. La cifra no habla de un titular indiscutible durante todo el curso, pero sí de un jugador útil, con jerarquía y peso interno, motivos suficientes para que el Rayo quiera renovarlo, según informa As.

Corinthians amenaza la continuidad de Luiz Felipe en Vallecas

El obstáculo llega desde Brasil. Povo Time 1910 apunta que Corinthians sigue de cerca la situación de Luiz Felipe, una oportunidad de mercado evidente al quedar libre el 30 de junio si no firma antes su continuidad con el Rayo.

Para el club paulista, el movimiento tiene sentido. Luiz Felipe nació en Brasil, es internacional con Italia y llegaría sin coste de traspaso. Su experiencia en Europa, su paso por LaLiga y su perfil de central derecho lo convierten en una opción atractiva para reforzar una defensa de alto impacto mediático.

El problema, según se desliza desde Brasil, estaría en el salario. Luiz Felipe no es una operación barata aunque no haya traspaso. Su ficha puede condicionar cualquier movimiento y ahí el Rayo intenta jugar sus cartas: continuidad en LaLiga, conocimiento del entorno y una posible nueva etapa de estabilidad tras un curso irregular físicamente.

Ángel Torres, Iñigo Pérez y el efecto dominó en los banquillos

El contexto del Rayo añade complejidad. La salida de Iñigo Pérez al Villarreal obliga a tomar decisiones rápidas. El nuevo entrenador tendrá voz en la planificación, pero el club no puede esperar demasiado en casos como el de Luiz Felipe.

Cada día que pasa acerca al central al mercado libre. Y un futbolista libre, con experiencia en Serie A, LaLiga, Ligue 1 y Arabia Saudí, siempre encontrará pretendientes. Corinthians ya se ha movido. Otros clubes pueden aparecer si la renovación se enfría.

El Rayo necesita definir pronto su hoja de ruta. Mantener a Luiz Felipe sería un mensaje de continuidad defensiva en un verano de cambios. Perderlo, en cambio, obligaría a buscar otro central con experiencia y adaptación inmediata.

El Rayo se juega más que un central con Luiz Felipe

La negociación con Luiz Felipe mide la ambición real del Rayo para la próxima temporada. Después de un curso europeo y de la salida de su entrenador, el club necesita evitar una sensación de desmontaje.

Renovar al central permitiría conservar jerarquía, ganar tiempo en el mercado y proteger una zona delicada del campo. El interés de Corinthians, sin embargo, mete presión en la recta final del contrato.

Por el momento, a tres semanas de que finalice su vinculación con el Rayo Vallecano, el futuro del central es toda una incógnita. Vallecas quiere que se quede, pero su Brasil natal es un destino muy goloso. Hasta que no llegue el nuevo entrenador franjirrojo, la zaga quedará en el aire.