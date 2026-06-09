Pathé Ciss y Cannavaro sufren los férreos controles de Estados Unidos: "Me dijeron que eran las reglas, pero solo para nosotros"

Tanto Senegal como Uzbekistán han sido sometido a exhaustivos controles de seguridad en las últimas horas que han dado la vuelta al mundo por redes sociales

Las selecciones de fútbol de Senegal y Uzbekistán han sufrido en primera persona los ferreos controles de seguridad a su llegada a Estados Unidos al tener que someterse a exhaustivos cacheos y dejar que sus pertenencias fueran rastreadas por perros policía una vez llegaron a suelo estadounidense para disputar el Mundial 2026, lo que ha dado lugar a escenas atípicas para ambas expediciones que han corrido como la pólvora por las redes sociales.

En una de ellas se puede ver a un agente estadounidense sometiendo a un minucioso registro sobre la pista del aeropuerto de San Antonio (Texas) a Pathé Ciss, jugador del Rayo Vallecano e internacional con Senegal, nada más bajar del avión que trasladó a la selección a Estados Unidos, mientras el resto de componentes esperaban su turno.

Sentado en una silla en plena pista, Ciss obedece las instrucción del agente que le pasa por el cuerpo un detector de metales. Aunque los futbolistas deben someterse a los controles de Inmigración, no es habitual que este tipo de registros de seguridad tengan lugar sobre la pista.

Los futbolistas de Uzbekistán, cacheados

La selección de Uzbekistán también protagonizó este lunes una situación similar cuando sus integrantes descendieron del autocar antes de disputar un amistoso a puerta cerrada contra Países Bajos en Nueva York.

Los agentes de seguridad cachearon uno por uno a todos los miembros de la expedición uzbeka y les obligaron a dejar sus pertenencias en un lugar aislado para que los perros policía pudieran rastrearlas, antes de permitirles acceder al estadio. "Me dijeron que eran las reglas, pero al final el control fue solo para nosotros", dijo a los medios el seleccionador de Uzbekistán, el exfutbolista italiano Fabio Cannavaro, tras el incidente vivido.

Un árbitro de Somalia, vetado en Estados Unidos

Pese a todo, no se trata de la primera polémica por este tipo de hechos en estos días previos al comienzo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Las autoridades federales de inmigración también han prohibido la entrada a Estados Unidos a un árbitro de fútbol procedente de Somalia que iba a participar en el torneo mundialista.

El árbitro Omar Abdulkadir Artan, elegido árbitro masculino del año 2025 por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), fue "declarado inadmisible debido a problemas en el proceso de verificación de antecedentes y se le denegó la entrada", según un portavoz del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en ingles).

Este episodio generó la reacción negativa del Gobierno de Somalia, que tachó este martes de "lamentable" la prohibición de entrada al que debía ser el primer somalí en arbitrar un partido en la historia del Mundial y exigió una explicación a Washington y la FIFA.