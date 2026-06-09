¿Por qué Estados Unidos ha prohibido la entrada al país a un árbitro de Somalia que iba al Mundial? "La FIFA no está nunca por encima de un país"

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza no ha dejado entrar en el país norteamericano a Omar Abdulkadir Artan, al ser de un país de una larga lista que tienen prohibida la entrada; Somalia ha pedido explicaciones tanto a la FIFA como a Estados Unidos

Lío mundial en Estados Unidos después de que las autoridades federales de inmigración hayan prohibido la entrada al país de un árbitro de Somalia que iba a participar en la copa del Mundo que arranca este jueves.

Así, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza indicó en un comunicado recogido este lunes por ABC News que su entrada fue denegada, alegando "preocupaciones en la verificación de antecedentes".

En concreto se trata del árbitro Omar Abdulkadir Artan, elegido árbitro masculino del año 2025 por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), quien fue "declarado inadmisible debido a problemas en el proceso de verificación de antecedentes y se le denegó la entrada", agregó un portavoz del organismo, sin ofrecer más detalles al respecto.

Artan, quien se iba a convertir en el primer somalí en arbitrar un partido en la historia del Mundial, aterrizó el pasado 6 junio en aeropuerto internacional de Miami en un vuelo procedente de Estambul y fue sometido a una inspección en la que fue considerado inadmisible para ingresar al país.

Por su parte, la FIFA emitió un comunicado explicando que el organismo organizador de la Copa del Mundo no participa en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluyendo la concesión de visados. Somalia se encuentra en la larga lista de países cuyos ciudadanos están sujetos a una prohibición de viajar a Estados Unidos por parte del gobierno de Donald Trump, entre los que también se encuentran Afganistán, Libia, Irán o Yemen.

Somalia pide explicaciones a Estados Unidos y la FIFA

La respuesta del Gobierno de Somalia no se ha hecho esperar y ha tachado de "lamentable" la prohibición de entrada por parte de las autoridades de inmigración de EE.UU. a Omar Abdulkadir Artan, exigiendo a su vez una explicación a Washington y la FIFA.

En un comunicado, el Ministerio de Juventud y Deportes señaló que, junto con el Ministerio de Exteriores, está llevando a acabo "gestiones diplomáticas" y "hablando con las autoridades competentes de Estados Unidos y la FIFA para obtener una explicación clara sobre este asunto". "Es lamentable que, al parecer, se haya producido tal trato y el Ministerio está siguiendo de cerca la situación", señaló en el escrito.

Además de lamentar la situación, el Gobierno somalí ensalzó la figura de Artan, que "ha representado a su país, a su profesión y al deporte somalí con distinción". "Su participación a nivel internacional es motivo de orgullo y honor para todos los somalís y refleja el progreso y los avances positivos que están logrando los deportistas y los responsables deportivos somalís en la escena mundial", ha recalcado.

En un comunicado, el propio árbitro expresó su agradecimiento "a la familia del fútbol por sus mensajes" y deseó "mucho éxito" a sus colegas en el Mundial. "A pesar de las circunstancias, mantengo una actitud positiva y estoy centrado en los próximos retos de mi carrera como árbitro. Quiero dar la gracias a la FIFA y a la CAF (Confederación Africana de Fútbol) por todo su apoyo y me comprometo a mantener mi nivel arbitral mientras me concentro en el futuro", subrayó.

Iturralde da su opinión de la polémica

Hasta el momento no han sido muchas las voces que se han pronunciado ante esta situación pero uno de los que sí lo han hecho ha sido el exárbitro español Iturralde González, quien en 'El Larguero' de la Cadena SER ha dicho lo siguiente: "La FIFA siempre pide al país el libre visado pero los estados están por encima. No se puede entrar en su política de inmigración"."Habrá que preguntar al gabinete de inmigración de Estados Unidos cuál es el motivo. Hay que preguntar por qué no entra. FIFA no puede estar nunca por encima de un país", ha expresado Iturralde.