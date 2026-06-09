España tiene todos los ingredientes para cocinar y degustar el Mundial 2026

Con un equipo prácticamente titular, España demostró que tiene nivel más que de sobra para pelear por el Mundial, luego habrá que ver si la suerte también nos sonríe en los momentos clave, pero todo el país tiene derecho a ilusionarse con una Selección que promete mucho

España está lista. Llega la hora de la verdad para la Selección española, el lugar y el momento escogido solo para los que están llamados a triunfar y España quiere eso precisamente, volver a triunfar, a levantar el título de campeón del Mundo como lo hizo aquella inolvidable noche en Johannesburgo hace ya 16 años.

Cualquier duda creada en Riazor quedó disipada en Puebla. Ya sin los futbolistas de apoyo, con un once muchísimo más titular y eso que todavía no hemos podido ver ni a Lamine Yamal ni a Nico Williams, que sí llegarán al menos para jugar algunos minutos en el debut mundialista ante Cabo Verde, el próximo lunes.

El segundo y último amistoso sirvió para coger más ritmo de competición y de paso ganar en confianza. Si algo ha dejado claro el partido de Puebla es que hay jugadores intocables ahora mismo en la selección campeona de Europa y no son pocos: Marcos Llorente, Cucurella, Rodri, Pedri, Fabián, Ferrán y Oyarzabal son la base sobre la que se sustenta el buen juego de España.

El once titular que salió de inicio esta pasada madrugada ante Perú será, salvo lesión, el que comience el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá a la espera de que tanto Lamine Yamal como Nico Williams estén para jugar de inicio, aunque todo indica que será antes en el caso del azulgrana que del rojiblanco.

Oyarzabal marca territorio

Oyarzabal ya dejó claro que es el delantero centro titularísimo de esta Selección, y se encargó de hacerlo a los dos minutos de partido con un zurdazo inapelable desde fuera del área. Pocas opciones va a a tener Borja Iglesias salvo que sea por descanso o que el rival pida un delantero de su estilo. Pero el talento de España no se queda en el '21', también lo tiene y de sobra el '16', un Rodri que ha tenido que lidiar con varias lesiones durante la temporada pero el que si le respetan en el Mundial, dará muchísimo que hablar. Ordena, reparte y organiza. El cerebro de este equipo.

Pero también aparece el '20' (Pedri), por dentro o por fuera, como demostró en el 2-0 ante Perú, para asistir a Ferrán Torres, otro futbolista que sin acaparar los focos, da muchísimo a esta Selección y ya no hablamos solo de goles, sino también en diferentes roles dentro del sistema de juego, algo que aprecia muchísimo el seleccionador. Además de Pedri también tiene que entonarse Fabián, que anoche jugaba sus primeros minutos tras ganar la Champions League por segundo año consecutivo.

Y todavía no han aparecido los Dani Olmo, Yeremy Pino, Zubimendi, Mikel Merino o los lesionados Víctor Muñoz, Lamine Yamal o Nico Williams. A poco que la defensa sea fuerte no cometa errores graves, esta Selección española ilusionará muchísimo más con el paso de los partidos. Luego está el factor suerte, y podrá ser o no, eso no lo sabremos hasta el mismo 19 de julio, pero esta España de Luis de la Fuente tiene todos los ingredientes para cocinar y degustar un nuevo Mundial.

La portería, decidida

Y no hemos hablado de los porteros. Cualquiera de los tres podría ser titular, de eso no hay dudas, pero solo en la cabeza de Luis de la Fuente está el titular para el Cabo Verde. Todo hace indicar que será Unai Simón, que anoche no tuvo casi trabajo en la primera parte, por una cuestión de confianza y de que fue su portero en la Eurocopa. Pero perfectamente podría serlo David Raya, que jugó el segundo tiempo y encajó un gol, pero ante el que nada pudo hacer prácticamente.

Joan García parece haberse quedado algo descabalgado tras su error en el amistoso ante Irak, aunque si por algo se caracteriza Luis de la Fuente es porque siempre da segundas oportunidades.