Un 3-1 que dice más de lo que parece: España llega al Mundial con certezas

La madrugada mexicana dejó un mensaje más importante que el 3-1 ante Perú: España no depende de nombres propios. Sin Lamine Yamal ni Nico Williams y con rotaciones, la selección volvió a ganar y a dominar, reafirmando una idea clave antes del Mundial: solidez colectiva y un sistema que sostiene al equipo

La madrugada mexicana dejó algo más importante que un 3-1 ante Perú. Dejó una certeza cada vez más difícil de ignorar: España no depende de nombres propios. Sin Lamine Yamal, sin Nico Williams y con un once lleno de rotaciones, la selección volvió a ganar, volvió a dominar y volvió a transmitir una idea muy concreta a pocos días del Mundial: solidez.

Durante meses se ha instalado la sensación de que el talento diferencial de esta generación tiene un foco mayor, el extremo azulgrana. Es comprensible. Cuando un jugador de su edad es capaz de decidir partidos grandes con tanta naturalidad, todo el relato tiende a girar a su alrededor. Pero el amistoso de Puebla recordó algo esencial: esta España no se sostiene en un solo talento, sino en una estructura que multiplica el rendimiento de todos.

El 3-1 ante Perú no será recordado por la exigencia del rival ni por el nivel del partido, pero sí por lo que confirmó. Este equipo tiene recursos más allá de sus estrellas mediáticas. La estructura sostiene, los automatismos funcionan y varios futbolistas empiezan a reclamar un papel protagonista sin necesidad de grandes focos.

Un bloque que reparte el peso del partido

Sin Lamine, sin Nico Williams y con el Mundial ya asomando, España respondió con una actuación sobria, madura y, sobre todo, coral. El inicio fue contundente. Mikel Oyarzabal marcó a los dos minutos y volvió a demostrar que su relación con el gol en la selección no es casualidad, sino continuidad. Cada vez que el equipo lo necesita, aparece.

Su partido fue de delantero completo: eficacia, lectura y jerarquía en el área. Nota: 9.

En ese contexto, Pedri volvió a ser el verdadero organizador del juego. Marcó, dirigió y aceleró cuando el partido lo pedía. Su influencia no se mide solo en la estadística, sino en la sensación constante de control que transmite el equipo cuando él entra en contacto con el balón. Actuación de 8,5.

Ferran Torres, sin marcar, fue uno de los jugadores más activos en el frente ofensivo. Su movilidad constante, su capacidad para fijar defensas y su participación en la jugada del gol de Pedri resumen un partido muy completo en lo colectivo. Nota: 8.

Rodri volvió a hacer de Rodri: orden, equilibrio y control silencioso. España jugó muchos minutos en campo rival porque él evitó cualquier desajuste. Su impacto no siempre se ve, pero se nota en la estabilidad del equipo. Partido de 7,5.

En defensa, Pau Cubarsí volvió a confirmar que su madurez competitiva va por delante de su edad. Seguro, limpio en la salida y con personalidad para asumir responsabilidades. Nota: 7,5.

Marc Cucurella aportó intensidad constante por banda izquierda, cerrando espacios y sumándose al ataque con regularidad. Partido sólido de 7.

Sin Nico, Luis de la Fuente tuvo que optar por Álex Baena que tuvo un papel menos brillante, pero útil en la circulación y en el equilibrio entre líneas. Cumplió con criterio en un contexto de dominio español. Nota: 6,5.

Desde el banquillo, Yéremy Pino volvió a dejar claro que su energía cambia partidos. Su intervención fue clave nada más entró, pero luego pasó desapercibido. Actuación de 6.5.

Avisos dentro del control

El único matiz negativo llegó en el tramo en el que el partido ya estaba decidido. España bajó la tensión competitiva y concedió algunas situaciones evitables. Ante Perú no tuvo consecuencias, pero es un tipo de relajación que en un Mundial puede costar caro. Ese bloque colectivo se queda en un 5 en concentración.

Un ensayo general con buenas sensaciones

Luis de la Fuente sale de Puebla con lo que buscaba: minutos repartidos, sensaciones positivas y confirmación de que el equipo tiene más registros de los que a veces se le atribuyen. Su gestión del encuentro merece un 8, especialmente por el control global del plan.

No fue una exhibición brillante ni un partido para la hemeroteca, pero sí algo más valioso a estas alturas: la confirmación de que España llega al Mundial con más certezas que dudas.