Mano Menezes sitúa a España por delante de Brasil: “Hoy es mejor equipo”

El técnico de la Selección Peruana, Mano Menezes, ve a la 'Roja' como una de las grandes favoritas al Mundial 2026 y destaca la solidez colectiva, la identidad de juego y la madurez competitiva del conjunto dirigido por Luis de la Fuente tras la victoria española sobre Perú

La Selección Española sumó una nueva muestra de autoridad al ganar 3-1 a Perú en Puebla en su último compromiso de preparación para el Mundial 2026. Tras el encuentro, Mano Menezes, actual seleccionador peruano y exseleccionador de Brasil, sorprendió al afirmar: “Hoy veo a España mejor selección que Brasil”, un elogio que refuerza el papel de la Roja como una de las grandes candidatas al título.

Las declaraciones de Mano Menezes tras el España - Perú

El técnico de la Selección Peruana compareció ante los medios después de la derrota de Perú y dejó una valoración especialmente significativa sobre el momento en el que está ahora la Selección Española.

Menezes aseguró que España presenta actualmente una estructura colectiva más sólida que Brasil y destacó la continuidad del proyecto liderado por Luis de la Fuente. Según él, la Roja cuenta con automatismos muy trabajados, una identidad reconocible y un grupo de futbolistas que llevan varias temporadas compitiendo juntos al máximo nivel. "Me gustó la postura del equipo cuando agarró la pelota e intentó jugar. Por más difícil que fuera intentar jugar, intentó jugar, creó oportunidades, por más difícil que era crear oportunidades. Tuvo postura, tuvo grandeza para saber enfrentar a un adversario extraordinario. Y eso hacia el futuro va a tener mucho valor."

Las palabras del seleccionador peruano tienen un peso especial debido a su experiencia al frente de Brasil entre 2010 y 2012. Conoce de primera mano las exigencias de una de las grandes potencias del fútbol mundial y su comparación refleja el respeto que genera actualmente el combinado español en el panorama internacional.

El momento de España antes del Mundial 2026

La Selección Española llega a la cita mundialista en uno de los mejores momentos de la última década. Tras conquistar la Eurocopa y consolidar una generación de futbolistas jóvenes junto a jugadores ya asentados en la élite, el equipo ha conseguido construir una identidad competitiva muy definida.

El triunfo frente a Perú volvió a mostrar algunas de las principales fortalezas del conjunto nacional. España dominó la posesión durante buena parte del encuentro, controló los ritmos del partido y generó numerosas ocasiones de peligro gracias a la calidad de sus centrocampistas.

Un centro del campo que marca diferencias

Uno de los aspectos más destacados por analistas y rivales durante los últimos meses ha sido el nivel de la medular española. Jugadores como Rodri, Pedri, Fabián Ruiz, Martín Zubimendi, Gavi o Mikel Merino ofrecen a Luis de la Fuente múltiples variantes tácticas sin que el rendimiento colectivo se resienta.

La capacidad para recuperar el balón, gestionar la posesión y acelerar las transiciones ofensivas ha convertido a España en uno de los equipos más completos del panorama internacional.

Precisamente esa superioridad en la zona ancha fue una de las claves del triunfo frente a Perú, que apenas encontró soluciones para frenar la circulación de balón de La Roja.

La comparación con la Brasil de Carlo Ancelotti

Aunque Brasil sigue siendo una de las favoritas para conquistar el Mundial, Mano Menezes considera que la situación actual de ambas selecciones es diferente.

Mientras España acumula varios años de continuidad en su proyecto deportivo, la Selección Brasileña se encuentra en pleno proceso de adaptación a una nueva etapa bajo la dirección de Carlo Ancelotti. El seleccionador peruano entiende que el talento individual brasileño continúa siendo extraordinario, pero cree que España presenta una mayor cohesión como bloque.

El impacto de los elogios en la candidatura de la Roja

Las declaraciones de Mano Menezes se suman a una corriente de opinión cada vez más extendida entre entrenadores, jugadores y analistas. España aparece en la mayoría de pronósticos como una de las principales aspirantes a levantar el trofeo junto a selecciones como Brasil, Francia, Argentina o Inglaterra.

Más allá de los resultados, la sensación que transmite el equipo es la de un proyecto maduro, equilibrado y preparado para competir en los escenarios de máxima exigencia.

Luis de la Fuente ha conseguido consolidar un grupo que combina experiencia internacional, talento joven y una idea de juego perfectamente reconocible. Esa continuidad es precisamente uno de los factores que más valoró Mano Menezes al situar a España por delante de Brasil en la actualidad.

El próximo reto de España en el Mundial 2026

Con la preparación ya finalizada, la Selección Española centra ahora toda su atención en el inicio del Mundial 2026. El cuerpo técnico considera que el equipo llega en un momento óptimo tanto desde el punto de vista físico como futbolístico.

Los elogios procedentes de figuras tan reconocidas como Mano Menezes refuerzan la confianza de una selección que aspira a volver a conquistar el título mundial. Sin embargo, dentro del vestuario mantienen el mismo discurso de prudencia: España parte como una de las favoritas, pero deberá demostrar su condición sobre el terreno de juego a medida que avance la competición.