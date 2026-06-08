Convocatoria de Brasil para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

La Brasil de Ancelotti llega al Mundial 2026 con una lista en la que resalta su potencial ofensivo con futbolistas como Neymar, Vinicius, Endrick o Raphinha, pero con ciertas dudas a nivel defensivo

Brasil por el mero hecho de llevar sobre su pecho cinco estrellas que le atesoran como pentacampeón del Mundo es siempre una de las favoritas a ganar cualquier edición del Mundial. Esta Selección de Brasil, comandada por un devorador de títulos, especialmente la Champions League, como Carlo Ancelotti, llega a la cita de Estados Unidos, México y Canadá con una lista de convocados en la que resalta por encima del resto, el enorme potencial ofensivo del que dispone.

Brasil está encuadrada en el grupo C en esta primera fase del Mundial junto a Marruecos, selección que eliminó a España en la edición de Catar, la débil Haití y Escocia. Todo lo que no sea que Brasil se clasifique como primera de este grupo para poner rumbo a los dieciseisavos de final del Mundial, podría considerarse como el primer fracaso de Ancelotti como seleccionador.

La lista de Brasil para el Mundial 2026

Brasil o más concretamente Ancelotti, se ha visto casi obligado a tirar de porteros en ligas europeas para llamar a dos de los tres cancerberos brasileños para el Mundial. Solo Weverton de Gremio representa al campeonato carioca. El Flamengo se ha visto ampliamente representado con hasta cuatro futbolistas en la lista de convocados de Brasil (tres defensas y un centrocampista).

También viene desde la lejana Rusia, Douglas Santos que milita en las filas del Zenit de San Petersburgo. En lo que a centrocampistas puros se refiere, Ancelotti solo ha llamado a cinco futbolistas con Casemiro como gran representante de esta demarcación y con otros de gran nivel como Lucas Paquetá.

La delantera de Brasil mete miedo al Mundial

En la línea de los delanteros es donde verdaderamente se ve el nivel de una Brasil que según apuntó Vinicius días atrás, quiere apostar por un fútbol basando en una gran solidez defensiva y en salir a la contra con rapidez. Futbolistas como el propio Vinicius, además de un Neymar que llegó lesionado a la concentración o Raphinha y Endrick, conocidos de LaLiga EA Sports, hacen de la línea ofensiva de la selección carioca una de las más temidas del Mundial.

Convocatoria completa de Brasil para el Mundial 2026