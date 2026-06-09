Oyarzabal firma una racha histórica con España antes del Mundial

El delantero de la Selección Española encadena seis partidos consecutivos marcando tras el triunfo ante Perú en Puebla y confirma su gran momento de forma en la recta final hacia el Mundial 2026

La Selección Española sigue afinando su preparación para el Mundial 2026 con buenas sensaciones y nuevos protagonistas en su mejor momento. Entre ellos destaca Mikel Oyarzabal, que volvió a ver puerta en la victoria ante Perú y prolonga una racha nunca antes registrada con la camiseta nacional: seis partidos seguidos marcando.

El atacante se ha convertido en uno de los nombres propios de esta fase de preparación, consolidando su papel en el esquema de Luis de la Fuente. Su regularidad goleadora llega en un momento clave para una selección que busca llegar al Mundial 2026 con confianza y automatismos bien asentados.

Un Oyarzabal pleno

El delantero de la Real Sociedad volvió a ser determinante en el amistoso disputado en Puebla, donde abrió el marcador. Oyarzabal está respondiendo con goles a la confianza del seleccionador y se ha ganado un papel protagonista en el tramo final de la preparación.

Su capacidad para aparecer en momentos clave y su continuidad ofensiva le han permitido asentarse como una de las referencias del ataque español en esta fase previa al Mundial.

Una racha nunca vista en la selección española

Con el gol en Puebla, Oyarzabal prolonga una racha sin precedentes recientes en la Selección Española. Después de dos partidos sin jugar ante Egipto e Irak, el delantero volvió a marcar, lo que le permite entrar en un grupo muy exclusivo: se convierte en el cuarto jugador en la historia en anotar en seis partidos consecutivos con España.

De hecho, David Villa es el único que lo consiguió disputando esos seis encuentros seguidos con la Selección, sin interrupciones en la lista de partidos jugados. Antes que Oyarzabal, Pirri y Fernando Hierro también alcanzaron una racha de seis encuentros marcando, aunque en ambos casos no fueron consecutivos en cuanto a participación.

En el caso de Pirri, el registro se produjo en los años 70, pero en esa serie de seis partidos con gol el jugador se perdió otros seis encuentros por lesión. Por su parte, Hierro lo logró con José Antonio Camacho en el banquillo, entre octubre de 1998 y marzo de 1999, periodo en el que no participó en tres partidos: dos por lesión y uno por descanso.

Con este último gol, Oyarzabal sigue ampliando una dinámica extraordinaria. Desde marzo del año pasado, cuando se consolidó como referencia ofensiva tras relevar a Morata en el rol de delantero centro, ha marcado o asistido en todos los partidos que ha disputado con España: 11 encuentros en total. En ese periodo acumula ya una participación directa en 12 goles entre tantos y asistencias, confirmando su peso creciente en la selección.

España gana confianza en su preparación

Más allá del protagonismo individual, la selección sigue transmitiendo buenas sensaciones en su juego. El equipo de Luis de la Fuente dominó el encuentro ante Perú durante amplios tramos, mostrando control del balón, ritmo y continuidad en campo rival.

Esto ha hecho que favorezca el rendimiento de jugadores ofensivos como es el caso de Oyarzabal, que encuentran espacios y regularidad en sus aportaciones.

Oyarzabal, pieza clave en el esquema de De la Fuente

Más allá de su aportación goleadora, Mikel Oyarzabal se ha consolidado como una pieza importante en el esquema de Luis de la Fuente por su capacidad para adaptarse a distintos roles en ataque y su lectura del juego.

Su movilidad y su inteligencia táctica le permiten rendir con solvencia en varias posiciones del frente ofensivo, algo que el seleccionador valora especialmente.

Así destacó en marzo el propio Luis de la Fuente el perfil futbolístico de Oyarzabal.

La Roja, con ambición y prudencia

España afronta el Mundial con ambición, pero manteniendo el discurso habitual de prudencia dentro del vestuario. El objetivo es llegar en las mejores condiciones posibles y confirmar sobre el terreno de juego las buenas sensaciones de esta fase de preparación.

Oyarzabal, en plena racha goleadora, se presenta como uno de los nombres propios que volveremos a ver en las citas del Mundial 2026.