España llega al Mundial 2026 con una racha temible: 26 meses sin perder un partido

La Selección española suma 23 victorias y siete empates desde que cayera derrotado en marzo de 2024 en un amistoso ante Colombia; de por medio, una Eurocopa brillante que aspira ahora a repetir en el Mundial

España llega al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá como una de las claras candidatas al título y no es casualidad, incluso el superordenador nos pone como máximo favorito a levantar la copa del Mundo aunque no con mucha ventaja con respecto a otras selecciones también muy fuertes como Francia, Inglaterra o Argentina.

Luis de la Fuente llevó a España a lo máximo hace dos años en la Eurocopa de 2024, eliminando por el camino a potencias como Alemania, Francia o Inglaterra, pero después de proclamarse campeones de Europa y ser la primera selección en hacerlo en cuatro ocasiones, el idilio de la 'Roja' con los buenos resultados se ha prolongado en el tiempo.

Tras empatar ante Irak la semana pasada y ganar a Perú esta pasada madrugada, España llegará al Mundial que comienza el próximo jueves con una racha de 26 meses, es decir, dos años y dos meses, sin conocer la derrota.

30 partidos sin caer, aunque con un matiz

En estos 26 meses, la Selección española ha disputado un total de 30 partidos en los que España ha cosechado siete empate y 23 victorias. La última derrota de España data del 22 de marzo de 2024 cuando los hombres de Luis de la Fuente cayeron frente a Colombia en un amistoso disputado en Wembley por 0-1.

Aunque en este periodo, hay un matiz importante ya que España perdió la final de la Liga de Naciones de 2025, pero no lo hizo en los 90 minutos reglamentarios ni en los 30 posteriores de la prórroga, pues el partido ante Portugal acabó en empate (2-2), cayendo entonces la Selección española en la tanda de penaltis (5-4).

De aquel partido hay varios jugadores que ya no estarán en este Mundial, como son los casos de Huijsen, Le Normand o Mingueza, mientras que otros como Zubimendi, Nico Williams o Lamine Yamal no lo comenzarán siendo titulares, cuando sí lo fueron en aquella final ante los portugueses.

Dos supervivientes de la última derrota

Con respecto a la última derrota, solo hay dos futbolistas que jugaron como titulares y que siguen en esta selección que competirá en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá: Laporte y Oyarzabal.

Aunque son más lo que están en la lista ya que en aquella ocasión De la Fuente tiró de rotaciones y en aquel momento había jugadores como David Raya, Porro, Grimaldo, Zubimendi, Merino o Baena, que acabaron jugando minutos, y otros como Cucurella, Fabián, Dani Olmo, Unai Simón, Cubarsí, Rodrigo, Lamine Lamal o Nico Williams, que lo vieron desde el banquillo.

Solo dos derrotas con Luis de la Fuente

Además de caer ante Colombia, el seleccionador española también tiene una derrota más. Fue ante Escocia, por 2-0, en su segundo partido en el banquillo de España, pero de aquello ya hace muchísimo tiempo...Ahora la realidad es otra, De la Fuente hizo campeona de Europa a España y ahora España aspira a ganar su segundo Mundial. Todo empieza el próximo 15 de junio y de nada servirá esa racha, pues no te asegura el éxito, aunque sí ayuda para creer en que es posible.