Olise se juega más que un Mundial con Francia en Estados Unidos, México y Canadá

Tras firmar un hat-trick frente a Irlanda del Norte, Michael Olise estará en el foco del planeta fútbol, pero sobre todo de aquellos clubes que puedan estar interesados en su fichaje, como parece que es el caso del Real Madrid. El francés se juega más que un Mundial en un verano en el que podría cambiar de club

Michael Olise llega al Mundial de 2026 en un sensacional estado de forma. El extremo del Bayern de Munich es una de las figuras más destacadas de la convocatoria de Francia, tal y como lo está demostrando desde antes de comenzar la propia cita en Estados Unidos, México y Canadá. Sin ir más lejos, el futbolista de 24 años viene de firmar un hat-trick frente a Irlanda del Norte, confirmando su momento de forma.

Todo ello, además, viene precedido del posible interés del Real Madrid en su fichaje, abriendo la posibilidad a que Olise sea el jugador por el que Florentino iba a hacer una oferta de 150 millones de euros. Esto le deja en el escaparate durante todo el torneo, dando de qué hablar en cada partido y cada gol con el que se pueda establecer un debate en torno a su figura.

Olise explota en el Bayern: 34 goles producidos y un valor de 150 millones que asusta a Europa

Michael Olise ha sido un jugador más que importante esta temporada en el Bayern de Múnich. Sus 15 goles y 19 asistencias en la Bundesliga le dejan como la campaña con mejores resgistros en toda su carrera. Su irrupción en Alemania ha sido total en la que ha sido su segundo curso, desde que abandonase el Crystal Palace al término de la 2023/2024.

Por ello, su momento de forma ilusiona a toda Francia, pero también llama a la puerta a los clubes que puedan interesarse en su fichaje. El Bayern de Múnich no lo pondrá nada fácil en este sentido, sobre todo por un Olise que tiene contrato hasta 2029 con la entidad alemana y un valor de mercado de 150 millones de euros, lo que le deja como uno de los futbolistas más cotizados de toda Europa.

Olise seduce al Real Madrid: un Mundial para estar en el principal foco de Mourinho

En una delantera formada por Mbappé, Doué y con Dembélé, Michael Olise apunta a tener un papel especial en este Mundial. Por ello, el Real Madrid seguirá pendiente de sus actuaciones. La entidad presidida por Florentino Pérez, reelegido presidente del club blanco, podría lanzarse a por su fichaje pese a las dificultades que presente el Bayern de Múnich. El extremo derecho es una posición que busca el futuro equipo que dirigirá Moruinho.

Desde la salida de Gareth Bale del Real Madrid, no ha habido un jugador que haya sido un fijo en el extremo derecho, pese a los diferentes intentos con Rodrygo, lesionado de gravedad, o Fede Valverde, que han sido las últimas y frecuentes opciones por Arbeloa, Xabi Alonso o Carlo Ancelotti. En cualquier caso el fichaje de Michael Olise podría acabar con ese debate en el Real Madrid, formando parcela ofensiva con Mbappé y Vinicius.

El momento de más presión de Michael Olise con Francia

Su actuación ante Irlanda del Norte podría ser la antesala del torneo de selecciones que se puede esperar de Michael Olise. A sus 24 años, el francés se juega más que un Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, que se jugará mientras el mercado de fichajes ya está en marcha. El Bayern de Múnich, por un lado, buscará reforzarse para intentar llegar a esa final de UEFA Champions League que no han podido alcanzar este curso.

Por otro lado, el Real Madrid, que ya ha confirmado las llegadas de Konaté y Dumfries a través de la candidatura de Florentino Pérez, podría seguir mirando posiciones para reforzar como la del extremo derecho. La de Michael Olise podría ser la mejor opción sin duda actualmente en el mercado, por lo que queda esperar cómo actual el presidente blanco en las próximas semanas, con todo una afición pendiente a sus movimientos.