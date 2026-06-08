Francia golea a Irlanda del Norte con Olise en plan estrella y Países Bajos sufre ante Uzbekistán

Francia olvida la derrota de Costa de Marfil con un espectacular Olise, autor de un 'hat-trick'; Países Bajos se aferra a Gakpo para ganar en el último suspiro

Olise, abrazado por Mbappé y Rabiot en unos de sus goles.@equipedefrance

Michael Olise lideró a Francia en la una contundente victoria ante Irlanda del Norte para presentar su candidatura al Mundial y de paso espantar los fantasmas de la inesperada derrota (1-2) que encajó la pasada semana ante Costa de Marfil.

Si como muchos rumoreaban que el jugador del Bayern de Múnich era el fichaje del que hablaba Florentino Pérez si seguía como presidente del Real Madrid, por el que iba a realizar una oferta de 150 millones de euros, quizá ahora se quede corta.

Y es que Olise, que sumó su séptima diana en los 17 encuentros que ha disputado con los 'bleus', abrió la lata los cuarenta y tres minutos al enviar a las redes (1-0) un balón suelto en el interior del área norirlandesa, tras una fulgurante transición del conjunto francés trenzada entre Desire Doué y Ousmane Dembélé.

Nada más reanudarse la segunda parte, Michael Olise volvió a aparecer para aprovechar un despeje de la zaga visitante tras un remate de cabeza de Théo Hernandez para firmar el 2-0. El francés acabaría redondeando su cuenta a los 75 minutos culminando una jugada marca de la casa, tras recibir el balón en el pico del área, conducir en paralelo a la frontal y batir a Charles con un espectacular zurzado al palo largo.

Una efectividad que no pudo emular Kylian Mbappé que tendrá que esperar a una nueva oportunidad para igualar a Olivier Giroud como máximo goleador histórico de la selección francesa con un total de 57 tantos, tras ver como el colegiado anuló el gol que anotó a los veintiún minutos por fuera de juego de Doué en el pase final.

Gakpo evita el tropiezo de Holanda en el 98'

Un gol en el minuto 98 de Cody Gakpo evitó el empate de la selección de Países Bajos ante la de Uzbekistán en el Icahn Stadium de Nueva York en un amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026.

Países Bajos se marchó al descanso con ventaja gracias a un tanto de Cody Gapko desde el punto de penalti en el minuto 30. El delantero neerlandés transformaba la pena máximo que cometió el uzbeco Jakhongir Urozvoz sobre Crysencio Summerville. El conjunto de Ronald Koeman dominó durante toda la primera parte y tuvo ocasiones para haberse ido con mayor renta al descanso. Poco antes del gol de Gakpo tanto Malen como Reijnders pudieron adelantar a su equipo en el marcador.

Tras el descanso, Países Bajos estuvo muy cerca de marcar el segundo tanto en el minuto 55, pero el disparo de Gakpo se marchó rozando el larguero y luego Bobbrey sí acertó haciendo el segundo, aunque fue anulado por fuera de juego.

En los minutos finales el partido cambió. Los de Fabio Cannavaro reclamaron un penalti por mano de Til, quién terminó expulsado tras la revisión del VAR y la colegiada Alyssa Pennington concedió la pena máxima, que desperdició Otabek Shukurov.

Sin embargo, el gol del empate acabaría llegando en el minuto 92 gracias a Igor Sergeev. Los de Cannavaro buscaron el segundo para conseguir la victoria, pero ya con el tiempo reglamentario cumplido de nuevo Cody Gakpo puso el 2-1 en el marcador en el minuto 98.

Con esta victoria, Países Bajos cierra su ronda de amistosos con dos victorias, ante Noruega y Uzbekistán, una derrota contra Argelia y un empate con Ecuador. Los de Koeman debutarán en el Mundial el 14 de junio contra Japón, mientras que Uzbekistán se enfrentará a Colombia el 18.