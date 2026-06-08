Respira Brasil: Neymar da un paso adelante para estar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá

El delantero brasileño ha sido sometido este lunes a nuevas pruebas médicas que han corroborado una mejoría en su lesión en el gemelo derecho aunque tiene complicado llegar al debut frente a Marruecos

Muy buenas noticias son las que ha recibido hoy tanto Neymar Júnior, la selección brasileña y el país de Brasil, que celebraba con euforia la convocatoria del brasileño para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pero una lesión múscular ha puesto en jaque su presencia definitiva en el mismo.

Sin embargo, este lunes el futbolista del Santos se ha sometido a una nueva resonancia magnética que ha revelado una "buena evolución" de su lesión en el gemelo deecho, y que esta marcha "dentro de los parámetros esperados", de ahí el gran optimismo por ver de nuevo a Neymar en un Mundial.

El '10' del Santos "seguirá el proceso de recuperación y de preparación física planeado por la comisión médica" durante estos días en la concentración de Brasil en Nueva Jersey, donde tiene instalado su campamento base, según ha informado la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Neymar, sorpresa en la lista de Ancelotti

Neymar, incluido a última hora en la lista del seleccionador Carlo Ancelotti para la Copa del Mundo, está de baja desde el pasado 17 de mayo, cuando sintió un pinchazo en el gemelo derecho durante un partido del Brasileirão.

Su club restó importancia a su lesión indicando que tenía un "edema" y, un día después, el técnico italiano lo convocó para el Mundial, en medio del clamor de un parte del vestuario de la Canarinha, exjugadores y aficionados.

Sin embargo, la Confederación Brasileña de Fútbol quiso tener su propio diagnóstico como es lógico en estos casos y, nada más comenzar la concentración de la selección brasileño el pasado 27 de mayo, en Río de Janeiro, sometió al exjugador del Barcelona o PSG a nuevas pruebas que constataron una lesión más grave de lo esperado.

Su presencia en el Mundial no corre peligro

Ancelotti, sin embargo, garantizó la presencia del jugador de Mogi das Cruzes en la fase final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que comenzará este jueves, aunque todavía no ha podido disputar ni un solo minuto con sus compañeros en la preparación del torneo.

Desde entonces, Neymar se ha ejercitado en el gimnasio y apenas ha pisado el césped para realizar movimientos leves, ya se perdió los dos amistosos previos contra Panamá (6-2) y Egipto (2-1), este último en Cleveland.

Neymar es el máximo goleador histórico de Brasil pero ni siquiera viajó a Cleveland para este último test y se quedó en Nueva Jersey, cuartel general de la 'Verdeamarela', con la intención de acelerar su rehabilitación.

Su reaparición con Brasil, sin fecha

En el parte médico ofrecido por la CBF no se habla de una fecha de vuelta prevista para Neymar por lo que todavía es duda para el debut frente a Marruecos. Ancelotti sí dijo en rueda de prensa que confía en que el atacante se reintegre a los entrenamientos con el grupo esta misma semana, aunque parece precipitado que pueda estar en el Metlife Stadium el próximo domingo 14 de junio.

Este no es el primer contratiempo para el exentrenador del Real Madrid, pues el sábado pasado, en el partido frente a Egipto, perdió por lesión a Wesley y desconvocó al lateral de la Roma ante el alcance del problema detectado en el abductor del muslo izquierdo del jugador para llamar en su lugar al centrocampista de la Atalanta Éderson.