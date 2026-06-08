Horario de los partidos de Brasil en el Mundial: todos los partidos de la primera fase

La canarinha, cinco veces campeona del Mundo, buscará en la cita de Estados Unidos, México y Canadá, levantar su sexto entorchado pero primero deberá superar un peligroso grupo C en el que se medirá a Escocia, Haití y Marruecos. Ancelotti busca ganar su primer Mundial

La Selección de Brasil es posiblemente una de las selecciones que da igual en el momento que llegue al Mundial que siempre está entre las favoritas. Esta Brasil, comandada por Ancelotti, cuenta con jugadores de talla mundial como Vinicius o Raphinha y además tiene en sus vitrinas cinco títulos de campeona del Mundo.

El último título de Brasil fue en 2002 y a partir del 14 de junio tratará de llevar la sexta estrella a su camiseta. Antes tendrá que superar una fase de grupos en la que ha quedado encuadrada en el C ante rivales peligrosos como Marruecos, Escocia y varios escalones por debajo, Haití.

Horario de todos los partidos de Brasil en el Mundial 2026

Brasil arranca su Mundial el 14 de junio en el que posiblemente sea el duelo más esperado del grupo C. Los pupilos de Carlo Ancelotti actuarán como local ante una Marruecos que en la cita de Catar 2022 eliminó a la Selección española en la tanda de penaltis. Brasil se enfrentará a Marruecos el domingo 14 a partir de las 00:00 en el Meadowlands Stadium. El partido podrá seguirse en televisión a través de La 1 de Televisión Española y a través de DAZN.

El segundo partido de Brasil en la fase de grupos le enfrentará al que en teoría es el rival más débil del grupo C: Haití. El cuadro haitiano buscará dar la sorpresa ante Brasil el sábado 20 de junio a partir de las 02:30 horas de la madrugada (hora peninsular española). El choque entre Brasil y Haití se disputará en el Lincoln Financial Field de Filadelfia (Estados Unidos) y podrá seguirse en televisión a través de DAZN.

Cerrará Brasil su fase de grupos en este Mundial 2026 ante una Escocia que en teoría debería pelear por la segunda plaza del grupo C con Marruecos ya que la primera sería casi segura para los brasileños, salvo sorpresa mayúscula. Brasil y Escocia se verán las caras el 25 de junio a partir de las 00:00 horas. El último partido del grupo C para Brasil se podrá seguir en televisión a través de DAZN.

Brasil, con Ancelotti al frente, busca su sexto Mundial

Brasil busca con Ancelotti alcanzar su sexto Mundial, el primero en los últimos 24 años. Para ello, el técnico italiano, que ha ganado varias Champions League, cuenta con jugadores de la talla de Marquinhos, del PSG, Casemiro, del Manchester United, Danilo de Botafoto o Paquetá de Flamengo. Si se observa la línea de ataque de Brasil da verdadero miedo con Endrick, Martinelli, Igor Thiago, Matheus Cunha, Neymar, Raphinha, Rayan y Vinicius, que tendrá que asumir galones de líder en el combinado que comanda Ancelotti.