Una vuelta al mundo antes del Mundial 2026: Así ven la Copa del Mundo desde Brasil, Argentina, Portugal o Bélgica

A pocos días de que ruede el balón en Estados Unidos, México y Canadá nos preguntamos: ¿cómo se ve a Brasil desde Brasil? ¿Qué expectativas genera Argentina tras el éxito de Qatar? ¿Puede Portugal dar el salto definitivo? Hablamos con periodistas de varios rincones del planeta para conocer el estado de ánimo de sus selecciones y los nombres que más se repiten en las quinielas para ganar el Mundial

La cuenta atrás para el Mundial 2026 ya ha comenzado y las grandes selecciones aparecen en las primeras quinielas de periodistas de todo el mundo.ED

Faltan pocas horas para que comience el espectáculo futbolístico más importante del planeta, la Copa del Mundo, que este año 2026 se disputa en Estados Unidos, México y Canadá y tendrá por primera vez en su historia 48 selecciones participantes. Pero el Mundial 2026 lleva tiempo disputándose en las tertulias y las redacciones de medio mundo. Brasil sueña con volver a levantar una Copa del Mundo que se le resiste desde 2002. Argentina quiere demostrar que el éxito de Qatar no fue un capítulo aislado, mientras que Portugal confía en exprimir una de las generaciones más talentosas de su historia y despedir a Cristiano Ronaldo con una Copa del Mundo. A ellos se suman España o Francia como grandes favoritas, a la espera de las sorpresas que siempre puede haber y donde ya no entraría Marruecos.

Más allá de las estadísticas y los pronósticos, ¿cómo se percibe realmente la carrera hacia el Mundial desde los países protagonistas? Para responder a esa pregunta, ESTADIO Deportivo ha reunido la visión de periodistas de distintos rincones del planeta. Desde Sudamérica hasta Europa, pasando por algunas de las selecciones que parten como favoritas en el torneo.

Argentina: la confianza del campeón

Si hay una selección que afronta el Mundial con la tranquilidad que otorga el éxito reciente, esa es Argentina. La todavía campeona del mundo llega a la cita mundialista con Messi como protagonista y sin saber qué papel tendrá el astro del Inter Miami en esta Copa del Mundo. En Argentina existe la sensación de que la Albiceleste sigue siendo candidata pese al inevitable relevo generacional. Hablamos con Juan Pablo Méndez, periodista del Diario Olé, sobre cómo llega la selección que dirige Lionel Scaloni.

"Argentina está debilitada con relación al Mundial 2022; es un caso obvio. Por Messi no solo pasaron cuatro años, una etapa de retroceso por la edad; también está jugando en una liga como la de Estados Unidos, que no es de las que potencian a los jugadores normalmente. Y después, bueno, llega con varios lesionados. Montiel, Molina, Cuti Romero, Dibu Martínez, Julián Álvarez en etapa de recuperación, como Lautaro Martínez... De la base del equipo, el único que se puede decir que ha evolucionado claramente en relación al 2022 es Enzo Fernández", comienza explicando Méndez.

"McAllister no viene de buena temporada. De Paul tampoco es la mejor referencia al jugar en la Major League Soccer. Y Otamendi, bueno, si sigue Otamendi siendo el sagrado titular es porque no ha surgido ninguno mejor en estos cuatro años, y en realidad ha sido el periodo entre Mundiales de menor renovación en la selección argentina históricamente, porque solo Valentín Barco y Nicolás Paz surgieron desde entonces. Lo que tiene Argentina es experiencia, jugadores con personalidad y el orgullo por seguir ganando algo", continúa analizando.

Eso sí, hay que recordar que Argentina juega contra la historia, ya que buscará en 2026 la hazaña que se le escapó hace 36 años: conquistar dos copas del mundo consecutivas, algo que sólo lograron Italia en la década de 1930 (1934 y 1938) y Brasil entre los cincuenta y los sesenta (1958 y 1962).

Brasil: la presión de volver a reinar

Por historia, Brasil siempre es una de las favoritas al título, pero la verdad es que llega a este Mundial en fase de adaptación. Tras un baile de entrenadores desde la salida de 'Tite', el italiano Carlo Ancelotti, avalado por su exitoso paso por los clubes más potentes de Europa, aceptó el desafío de tomar las riendas de la selección brasileña.

El exentrenador del Real Madrid asumió el cargo en mayo del año pasado y acaba de renovar su contrato hasta 2030. Su llegada detuvo la sangría de malos resultados, aunque tampoco ha disparado la euforia.

Rodrigo Cerqueira, periodista en SporTV, cuenta a ESTADIO Deportivo que "Brasil, como Alemania, son selecciones de mucha tradición y puede hacer una gran Copa del Mundo, sobre todo por Carlo Ancelotti, pero no creo que esté entre las favoritas este año en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá".

Para Cerqueira "hay tres equipos, tres selecciones, que son muy fuertes y van a pelear para llevar la Copa para casa, que son Francia, que hace mucho tiempo viene como la selección más grande, el equipo más fuerte. Tiene un trabajo muy bueno en los últimos años, en los últimos mundiales. También España, que tiene una renovación generacional muy buena. Es un equipo muy bien trabajado, que tiene jugadores muy jóvenes. También el equipo de Portugal, por lo mismo que España, tiene una renovación generacional muy buena. Es un equipo que en Europa es muy fuerte y también puede hacer un gran mundial. Y no podemos olvidar a la selección argentina, actual campeona del mundo, pero que ahora no tiene tanta fuerza como tuvo en Qatar en el 2022".

Portugal: la oportunidad de una generación única y la última gran bala de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, quien a sus 41 años disputará su sexto y último Mundial, acaparará buena parte de los focos de la selección lusa, teniendo CR7 el deseo ferviente de ser campeón, como ya le ocurriera en 2022 al argentino Lionel Messi, su gran rival en el campo y en las estadísticas. Además, el portugués quedará ubicado como el cuarto jugador con mayor edad en jugar un Mundial.Portugal no sólo es la favorita de su grupo (ubicada en el K junto a Colombia, Uzbekistán y el Congo), sino que se proyecta como un candidato al título, tras alcanzar los cuartos de final en Catar 2022 y conquistar la Nations League en 2025.El plantel dirigido por el español Roberto Martínez es una mezcla de experiencia con una generación de jugadores estelares como Bruno Fernandes, del Manchester United, y Vitor Machado 'Vitinha', del PSG.

Desde Lisboa, Norberto A. Lopes, periodista de Jornal de Notícias (JN), asegura que "la selección portuguesa está en la lista de candidatas a ganar el Mundial, pero no es la favorita". Para él hay "hay dos equipos muy fuertes: España, porque ganó la última Eurocopa, y Francia, finalista del último Mundial, que tiene un equipo de grandes jugadores y muchas soluciones. También Argentina será un rival a batir porque son campeones del mundo y será difícil que revaliden el título".

Además, considera que "este Mundial será más difícil para los equipos punteros debido al Mundial de Clubes. Muchos jugadores han estado compitiendo constantemente durante prácticamente un año, casi sin vacaciones, y puede que no estén en su mejor forma".

Para Lopes, "Portugal tiene buenos jugadores, pero Ronaldo ya tiene 41 años y dudo que pueda rendir a un nivel muy alto en una competición donde el descanso será muy limitado. El ataque de Portugal será un problema porque Gonçalo Ramos tuvo una temporada irregular en el PSG y puede que no esté en su mejor forma. Por otro lado, no tenemos un jugador del calibre de Pepe en defensa, lo cual también podría ser un problema. Pero tenemos jugadores muy fuertes en el mediocampo como Bruno Fernandes, que tuvo una gran temporada, y Bernardo Silva".

Lo que piensa el resto del mundo: Colombia, Bélgica, Uruguay...

Colombia está encuadrada en el grupo K junto a Portugal, partiendo con la vitola de segundo clasificado de este grupo, gracias a un rendimiento consolidado que los dejó terceros en las eliminatorias sudamericanas del Mundial tras haber alcanzado la final de la Copa América en 2024 -en la que cayeron ante Argentina-.

Dos son los nombres propios del combinado que entrena Néstor Lorenzo, que cuenta en ataque con Luis Díaz, del Bayern Múnich, y Luis Suárez, goleador en Portugal con el Sporting de Lisboa.

Óscar Ostos, jefe editorial de Gol Caracol, explica que "la selección colombiana tiene con ilusión a todo un país... Néstor Lorenzo tuvo coherencia y convocó a los jugadores que han estado en su proceso de eliminatoria y los que son de su confianza, que saben de su libreto futbolístico y con los que ha conformado lazos de grupo. En cuanto a las figuras, ese papel se lo roba lejos Luis Díaz, quien viene de hacer un campañón con Bayern Múnich, en una primera temporada en la que alzó tres títulos y en la que comprobó que es un jugador de talla internacional. En él, estarán básicamente fincadas las esperanzas en la Copa del Mundo. Además, hay que contar con el liderazgo de James Rodríguez, quien, pese a no venir de un semestre brillante en la MLS, siempre asoma la cabeza cuando se vista con la camiseta de Colombia. Los aficionados y la prensa están expectantes por lo que pueda pasar con los de Lorenzo en este Mundial".

En cuanto a las favoritas, Ostos afirma que "están Francia, España y Argentina en primer lugar; en segundo lugar veo a un Portugal y no se puede descartar a Alemania, Brasil o Inglaterra".

Bélgica: El fin de una generación

La selección belga es la eterna promesa. Cada torneo de selecciones que se disputa desde hace una década ha traído consigo el aviso del peligro que podría suponer Bélgica y su 'generación de oro', pero nada más lejos de la realidad. De esa generación quedan muy pocos y sus anteriores participaciones en mundiales y Eurocopas se tornaron en decepción.

Kjell Doms, periodista del prestigioso medio belga Het Laatste Nieuws, cuenta que "tras el fracaso del pasado Mundial de Qatar, la transición de la 'Generación de Oro' hacia un equipo mucho más joven se ha puesto en marcha de forma definitiva. Con Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku, aún se mantienen tres pilares experimentados. Axel Witsel también sigue en la convocatoria, pero no se espera que sea titular".

"El estado físico de Lukaku es la mayor incógnita de cara al Mundial. Por esta razón, la federación belga de fútbol incluso ha nacionalizado a toda prisa a Matías Fernández Pardo. Las alternativas en la punta de ataque, como Michy Batshuayi o Loïs Openda, no dieron la talla y no han sido seleccionados. Jérémy Doku es la otra gran atracción de la selección belga; los 'Diablos Rojos' necesitarán su mejor versión para lograr algo importante en este Mundial", añade.

Doms tiene claro el objetivo de Bélgica este Mundial. "Las expectativas de la prensa y del público no son demasiado altas. La fase de grupos contra Egipto, Irán y Nueva Zelanda no debería suponer un problema. En el escenario ideal, España esperaría en unos eventuales cuartos de final, pero, según todos los analistas de la selección nacional, ese es el listón más alto que pueden alcanzar y el punto final para Bélgica en este Mundial", matiza.

Uruguay: una histórica venida a menos y rival de España

La irregularidad define perfectamente a Uruguay. La selección que dirige Bielsa solo logró una victoria en los 90 minutos reglamentarios de los doce encuentros disputados entre Copa América y eliminatorias. El ciclo del entrenador argentino ha estado rodeado de controversias fuera del terreno de juego. La retirada internacional de Luis Suárez provocó una fuerte sacudida tras sus críticas públicas al seleccionador, al que acusó de mantener una relación distante con los jugadores. A ello se sumaron episodios puntuales con futbolistas como Agustín Canobbio y la sorprendente exclusión para el Mundial del lateral Nahitan Nández, uno de los hombres con más participación durante la fase de clasificación.

Rodrigo Díaz, periodista uruguayo de Radio Oriental, cuenta a ESTADIO Deportivo que "Uruguay tiene dos problemas. El primero que tiene un ambiente interno muy complicado, producto de lo que fue la salida de Suárez. Como decimos acá en el Río de la Plata, Suárez armó un puterío cuando se fue. Armó un problema, armó un lío interno en el clima de la selección. También puso a parte de la opinión futbolística, sobre todo la que está más identificada con Suárez y preferentemente también con Nacional, que es el equipo del cual proviene y donde estuvo también haciendo algunos de sus últimos pasajes clubistas. Luis Suárez ha dividido la opinión pública. Hasta la Copa América, más o menos había un cierto consenso con Bielsa y con su trabajo, que posteriormente, la verdad es que ha quedado un poco opacado".

"También los rendimientos de la selección no han ayudado demasiado. Se perdió un poco el Uruguay que habíamos tenido en los primeros compases de la eliminatoria. Y hasta la Copa América, que tampoco fue mala, porque aquí a veces nos olvidamos un poco de que las últimas Copas Américas habían sido un fracaso. Y la mejor de los últimos 10 años o 15 años fue la de Bielsa", añade Díaz.

"No hay mucha ilusión. Es más, hasta que no se presentó el video de la selección, con los convocados, no había clima mundialista. No hay tanto fervor en la gente por esta Copa del Mundo porque, además, en ese binarismo que tenemos muchas veces con Argentina, producto de la rivalidad que tenemos con el equipo albiceleste, el hecho de enfrentar a una Argentina que acá se presume además cómplice o funcional al poder del ente rector del fútbol mundial, básicamente que Argentina es uno de los caballos del comisario, como decimos aquí en el sur, uno de los favoritos, no nos hace augurar un pasaje por el mundial mucho más largo que los dieciseisavos de final", cuenta a ED el comunicador uruguayo.

"La expectativa acá es dieciseisavos de final y más o menos se llegará hasta ahí. Quedar afuera es un fracaso, que es algo que se vislumbra poco por los rivales, mucho también por el desconocimiento, sobre todo de Cabo Verde, no tanto de Arabia Saudita y probablemente por España, pero superar los dieciseisavos sí sería quizás algo por lo menos con mayor... La mayoría aquí ve inevitable el choque con Argentina en dieciseisavos de final y ve inevitable o muy difícil la opción de poder superar al equipo de Lionel Messi", concluye Rodrigo Díaz.

El veredicto internacional

En conclusión, teniendo en cuenta todas las opiniones de los periodistas, Francia es la gran favorita para el Mundial 2026. La selección gala aparece en cuatro de los cinco grupos de favoritos y es señalada como principal candidata por periodistas de Argentina, Colombia y Portugal.

Por detrás estarían España y Brasil, presente de forma recurrente en casi todas las quinielas. La selección española es mencionada por los cinco periodistas consultados, mientras que Brasil mantiene el respeto que históricamente despierta la pentacampeona, pese a no figurar siempre en el primer escalón.

Un escalón por debajo aparecen Portugal, Argentina e Inglaterra, consideradas selecciones con potencial para luchar por la Copa del Mundo si alcanzan su mejor versión. Alemania, Países Bajos y Marruecos completan el grupo de aspirantes que generan consenso como posibles sorpresas o candidatos a romper los pronósticos.

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