Unai López seguirá en el Rayo: rechaza al Olympiacos y frena el interés del Athletic

El centrocampista vasco ha decidido quedarse finalmente en Vallecas impulsado por una cuestión meramente sentimental dando un giro importante a los acontecimientos puesto que en Grecia daban por hecha su incorporación

Giro decisivo en el futuro de Unai López. Cuando todo parecía encaminado hacia su salida del Rayo Vallecano para poner rumbo al fútbol griego, el centrocampista vasco ha tomado la decisión de continuar en Vallecas. Según avanza Onda Cero, el jugador renovará su contrato con el conjunto franjirrojo y seguirá formando parte del proyecto rayista después de varias semanas marcadas por las dudas sobre su continuidad.

La noticia supone un movimiento estratégico de enorme importancia para el club madrileño, que consigue asegurar la permanencia de uno de los futbolistas más determinantes de las últimas temporadas. El mediocentro terminaba contrato el próximo 30 de junio y contaba con propuestas de varios países, aunque la más potente y avanzada era la del Olympiacos de José Luis Mendilibar. Sin embargo, finalmente Unai ha priorizado quedarse en el Rayo.

El Olympiacos apretó hasta el final

El conjunto griego llevaba semanas trabajando en la incorporación del futbolista. La posibilidad de disputar la Champions League y ponerse a las órdenes de Mendilibar convertían el proyecto heleno en una alternativa muy atractiva para el centrocampista de 30 años.

La propuesta económica también era importante y desde Grecia daban prácticamente por hecho que el acuerdo terminaría cerrándose una vez expirase su vínculo contractual con el Rayo Vallecano. Además, el jugador contaba con interés procedente de otros mercados como Italia, Francia, México, Estados Unidos y Oriente Medio, una circunstancia lógica teniendo en cuenta el gran rendimiento que ha ofrecido durante las últimas campañas.

Incluso el Athletic Club llegó a valorar seriamente la posibilidad de recuperarlo. El conjunto bilbaíno estudió su situación, aunque finalmente no terminó dando el paso definitivo para intentar su regreso a San Mamés.

Vallecas, su casa

Más allá de las ofertas y de la posibilidad de afrontar un nuevo reto deportivo, el futbolista ha tomado una decisión profundamente ligada a lo emocional. Unai siente que el Rayo es su lugar y esa conexión ha terminado pesando más que cualquier propuesta económica o deportiva.

Su historia con el club franjirrojo viene de lejos. La primera vez que aterrizó en Vallecas fue durante la temporada 2017/2018, donde se convirtió en una pieza fundamental del equipo de Míchel que logró el ascenso a Primera División. Aquella campaña dejó una huella importante tanto en el futbolista como en la afición. Tras regresar posteriormente al Athletic, nunca terminó de desconectarse emocionalmente del Rayo, algo que explica también su vuelta en el verano de 2021. Desde entonces, se ha consolidado como una de las grandes referencias del equipo.

Una pieza indispensable

Durante las últimas temporadas, Unai López ha sido mucho más que un simple centrocampista para el Rayo Vallecano. Su capacidad para organizar el juego, interpretar los ritmos del partido y asumir responsabilidades en la construcción le han convertido en uno de los pilares del equipo.

Con Iñigo Pérez volvió a alcanzar un nivel especialmente alto. El técnico navarro le otorgó un papel protagonista dentro del sistema y el vasco respondió siendo uno de los futbolistas más fiables del curso. Su calidad técnica y visión de juego le han permitido complementar perfectamente perfiles más físicos como Pathé Ciss u Óscar Valentín, aportando pausa, criterio y personalidad al centro del campo franjirrojo. Por eso, dentro del club existía absoluta prioridad en conseguir su continuidad.

Un mensaje importante para el proyecto

La renovación de Unai López representa también un mensaje claro de estabilidad y ambición para el Rayo Vallecano. Retener a uno de los líderes del vestuario en un verano donde existían dudas sobre varias piezas importantes supone una victoria importante para la dirección deportiva. El club consigue evitar la salida de un futbolista diferencial y mantiene intacta una de las columnas vertebrales del proyecto deportivo.

Después de semanas de incertidumbre, Vallecas ya tiene una de las noticias que más esperaba escuchar. Unai López se queda y el rayismo respira tranquilo.