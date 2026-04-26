Real Oviedo - Elche, en directo el partido de la jornada 32 de LaLiga en vivo online

Sigue en directo el minuto a minuto de ESTADIO Deportivo donde carbayones e ilicitanos se enfrentan en el Estadio Carlos Tartiere durante la jornada 32 de LaLiga, en un duelo clave por la permanencia

Este encuentro le seguirán otros dos dos duelos durante la tarde-noche del domingo, con un apasionante Osasuna - Sevilla que puede marcar el futuro de los hispalenses en la lucha por la permanencia. Todos ellos podrán ser seguidos en directo a través del minuto a minuto de ESTADIO Deportivo

El conjunto carbayón llega en un gran momento con tres encuentros sin conocer la derrota, obteniendo tres victorias en las últimas cinco jornadas. Un nuevo triunfo hoy terminaría de avivar la esperanza por obrar el milagro

El conjunto ilicitano vive en una nube tras vencer a Valencia y Atlético de Madrid en las últimas dos jornadas, acumulando una tercera victoria en los últimos cinco encuentros. Ganar significará dar un gran paso hacia la salvación, dependiendo de sí mismos para mantenerse en Primera

El partido de la jornada 32 de LaLiga entre Real Oviedo y Elche tendrá lugar en el Estadio Carlos Tartiere, situado en Oviedo. El feudo carbayón cuenta con una capacidad para unos 30.500 espectadores

El encargado de dirigir el encuentro será José María Sánchez, que contará con Carlos del Cerro desde el VAR

El equipo de Guillermo Almada sigue colista y sin posibilidad de salir del pozo en la presente jornada, pero una victoria les mantendría vivos en la lucha por la permanencia, llevándolos hasta los 31 puntos

Los ilicitanos dependen de sí mismos para no caer al descenso, con su victoria evitarían la zona roja mientras que, cualquier otro resultado, les haría vigilar los duelos de Sevilla y Levante

Guillermo Almada no se muerde la lengua: "Las estadísticas dicen que el 90% de las decisiones del VAR ha sido en contra"

El técnico del Oviedo tuvo una rueda de prensa previa muy candente, donde criticó con dureza las decisiones del VAR con respecto a su equipo

Eder Sarabia, antes de visitar el Carlos Tartiere: "Es el momento de dar un golpe sobre la mesa y ganar en Oviedo"

El técnico del Elche aprovechó para valorar la importancia del encuentro, especialmente al poder ser la tercera victoria consecutiva

La jornada 32 de LaLiga llega a su tercer día de competición, donde la lucha por la permanencia está llegando a su punto álgido. El Real Oviedo, colista de la competición, recibe en el Estadio Carlos Tartiere a un Elche CF que quiere mantener su buena dinámica para acercarse a la salvación.

Guillermo Almada y Eder Sarabia se ven las caras en una tarde clave en Asturias, donde el resultado condicionará el mes final de competición, con dos equipos distanciados por siete puntos, que aún están pendientes de resultados ajenos.

Así llega el Real Oviedo

El conjunto carbayón se aferra a la esperanza para seguir luchando por lograr la permanencia en Primera división. Colista con 28 puntos, se le acaban las jornadas para recortar distancia con los salvados. Eso sí, la buena dinámica del equipo en las últimas jornadas ayuda a creer.

Almada ha sido capaz de dar vida a un Oviedo que a mediados de temporada parecía estar muerto, logrando tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. En la última jornada quedaron en tablas ante el Villarreal, mientras que en las dos anteriores vencieron a Celta y Sevilla, una gran dinámica que quieren seguir manteniendo.

Así llega el Elche CF

El equipo ilicitano no tiene nada que envidiar a su rival en cuanto a dinámicas. Los de Eder Sarabia acumulan tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco duelos, llegando con dos triunfos consecutivos ante Atlético de Madrid y Valencia.

Eso sí, el bajón que dio el equipo en la segunda vuelta los ha llevado a caer a la zona baja, siendo un serio candidato al descenso. De momento son dueños de su propio destino, pero una derrota en el Carlos Tartiere podría sellar su futuro, haciéndole estar atento del resto de equipos.

Con una portería a cero en los últimos ocho encuentros, el objetivo principal del Elche será echar el cerrojo en defensa, más aún cuando su rival llega de anotar 8 goles en los últimos cinco duelos, y ellos de encajar la misma cantidad.

El Elche - Real Oviedo, partido de ida en LaLiga

En la primera vuelta, Elche y Oviedo se vieron las caras en el Estadio Martínez Valero como parte de la jornada 5 de LaLiga, donde los ilicitanos vencieron por la mínima gracias a un tempranero gol de André Silva.

En ese momento el equipo de Sarabia estaba siendo una de las revelaciones del campeonato, ocupando la quinta plaza. Por su parte, el Oviedo, que solo había sumado tres puntos con una victoria, ya empezaba a coquetear con el descenso.

Con ambos equipos llegando en una situación límite, más extrema para los locales, la tarde del domingo en Oviedo dará forma a la lucha final por permanecer en Primera división, donde cada punto se vuelve de oro cuando LaLiga llega a su fin.