Guillermo Almada no se muerde la lengua: "Las estadísticas dicen que el 90% de las decisiones del VAR ha sido en contra"

El técnico del Oviedo compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar el choque ante los de Eder Sarabia en el Carlos Tartiere, que se disputará mañana domingo 26 de abril a las 16:15 horas

El Oviedo recibirá mañana domingo 26 de abril al Elche en el Carlos Tartiere, en el encuentro correspondiente a la jornada 32 de LaLiga EA Sports. El equipo de Guillermo Almada llega en buena dinámica, ya que ha evitado la derrota en sus tres últimos partidos del campeonato doméstico, ante Villarreal, Celta de Vigo y Sevilla.

En este sentido, Guillermo Almada ha comparecido en el día de hoy en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar el encuentro ante el Elche, que se encuentra a dos puntos del descenso. Por ello, el técnico del Oviedo ha hablado de su rival y de las posibles rotaciones que puede hacer en el choque del Carlos Tartiere.

Guillermo Almada destaca el desgaste de su equipo tras el encuentro contra el Villarreal

De esta manera, Guillermo Almada comenzó destacando el estado de su equipo tras el choque contra el Villarreal del pasado jueves: "Los jugadores quedaron un poco desgastados porque llevamos el peso y eso cansa. Estamos analizando la recuperación, pero el desgaste fue grande, como es normal en un partido con tanto esfuerzo".

Guillermo Almada, además, anticipó alguna rotación de cara al partido de mañana contra el Elche: "Seguramente habrá alguna, analizaremos el contexto bien. Un futbolista al 50% y otro al 100% hay diferencia grande. Tenemos alguna experiencia, como aquel partido ante el Rayo, que nos penalizó, tres días después del Atlético y nos pasó factura".

Guillermo Almada elogia al Elche de Eder Sarabia

Por otro lado, Guillermo Almada elogió a este Elche de Eder Sarabia, que habló tambien en la previa del partido: "Ha intentado ser un equipo que maneja el balón, de tener amplitud, gente por dentro... Es un buen equipo, con un proceso de trabajo, conoce muy bien las ideas del entrenador. Será muy complicado".

Pese a ello, Guillermo Almada reconoce el buen estado anímico del Oviedo en este momento de la temporada y con la salvación en juego: "Estamos bien mentalmente, con ganas, conectados con la afición. Trataremos de seguir en esa dinámica. Tenemos que recuperar la parte física, pero mentalmente estamos bien".

Además, el técnico del Oviedo no dudó en lanzarle un mensaje a Simeone por el equipo que planteó ante el Elche: "Nos hubiera gustado que el Atlético hubiera puesto un equipo más competitivo, pero cada entrenador pone el equipo que cree pertinente. Se juegan cosas importantes, son situaciones que no dependen de nosotros. Nos preocupamos de lo nuestro".

Guillermo Almada habla del momento de Ovie Ejaria y su vuelta al terreno de juego

Guillermo Almada, tras el empate ante el Villarreal, dejó una reflexión sobre cómo está la plantilla: "Noto que ha prendido la idea, el sistema. Los jugadores lo han llevado muy bien, se han entregado. La afición está enchufada y eso es muy positivo. Tenemos un apoyo incondicional".

"Tenemos que transmitir cosas de dentro hacia fuera, ojalá haber estado desde el principio, con un proceso más largo. Estamos adaptados a las circunstancias que nos toca vivir, con mala fortuna de algunos resultados que merecimos más premio".

Además, Guillermo Almada habló del regreso de Ovie Ejaria ante el Villarreal, que tuvo minutos por primera vez este año, en un partido en el que pudo ganar el Oviedo, como reflejaron Marcelino y el uruguayo: "Hizo cosas positivas, no jugaba desde hace tiempo. Necesita tener confianza, ha tenido continuidad en su recuperación. No encontrará su pico de rendimiento porque queda poco campeonato, pero espero que aporte como ante el Villarreal".

Guillermo Almada deja una crítica hacia el colectivo arbitral

Por otro lado, Guillermo Almada lanzó una crítica hacia los árbitros de LaLiga: "La Liga española la conocía, la consumía mucho. Se transmiten muchos partidos en México y en Uruguay. El error arbitral es común y nos equivocamos, lamentablemente nos ha golpeado. Las estadísticas dicen que el 90% de las decisiones del VAR ha sido en contra. No depende de nosotros. Lo que queremos es que sean justos".

Por último, Guillermo Almada valoró el estado de forma de Ilyas Chaira, que viene de ver puerta ante el Villarreal: "Es potente, solidario en la presión y colaboración con los compañeros. Y tiene el argumento más importante: tiene gol. A pesar de jugar en una posición más alejada, colabora con una buena cuota goleadora. Puede tener mejores o peores actuaciones, siempre tiene esa posibilidad de hacer gol".