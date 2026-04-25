Alineaciones Osasuna - Sevilla: alineación probable de CA Osasuna y Sevilla FC en la jornada 32 de LaLiga EA Sports

El equipo nervionense saltará al césped ocupando puestos de descenso, una zona dramática a la que se acercarían peligrosamente los navarros en caso de sumar este domingo su cuarta jornada seguida sin conocer el triunfo

El estadio de El Sadar de Pamplona acoge un duelo de máxima necesidad que enfrenta al CA Osasuna y al Sevilla FC. Los navarros, que hace poco se asomaban a la pelea por las plazas europeas, suma un parcial de dos puntos de nueve en tres jornadas seguidas sin conocer el triunfo que le obligan a romper esa mala dinámica si no quiere ver su nombre escrito en otro listado, pero esta vez el de los equipos que luchan por no descender. Manchado de ese barro hasta las cejas están los andaluces, que cayeron a puestos de descenso este sábado con la victoria del Deportivo Alavés ante el RCD Mallorca.

El once del CA Osasuna

Alessio Lisci, que ha remarcado la importancia del choque, ha convocado a 23 futbolistas para recibir al Sevilla FC. O, lo que es lo mismo, el técnico de CA Osasuna ha citado a todos los jugadores que tiene disponibles. El central Alejandro Catena y el centrocampista Asier Osambela regresan después de cumplir un partido de sanción; mientras que Juan Cruz ha llegado a tiempo a pesar de haber estado mermado por un proceso gripal. Además, vuelve a contar con los atacantes de Promesas Carlos Lumbreras y Roberto Arroyo. Así las cosas, la única baja es la de Iker Benito, que lleva en el dique seco desde octubre por una grave lesión de rodilla.

Sergio Herrera seguirá entre los palos, como es habitual, y Enzo Boyomo volverá a formar dupla defensiva con Catena, dejando los costados de la zaga para Valentín Rosier y Javi Galán. En la zona ancha estará seguro Jon Moncayola, al lado de Iker Muñoz o Lucas Torró, con Aimar Oroz haciendo de enganche con los extremos, Rubén García o Raúl Moro en la derecha y el hiperactivo Víctor Muñoz en la izquierda, así como con el contrastado goleador Ante Budimir. El croata suma 16 goles en LaLiga y dos en Copa del Rey.

El once del Sevilla FC

Luis García Plaza ha querido demostrar hasta qué punto se toma este partido como una final y viajó en la tarde de este sábado a Pamplona con todos sus efectivos, incluidos los lesionados César Azpilicueta y Marcao Teixeira, que no estarán disponibles, así como Joan Jordán o Adnan Januzaj, quienes se vieron descartados por decisión técnica y ni siquiera viajaron al duelo del pasado jueves ante el Levante UD. No tiene sancionados, pero deberá extremar precauciones con Isaac Romero y Juanlu Sánchez, quienes se encuentran apercibidos, a sólo una amarilla de tener que cumplir un partido de sanción.

Los dos se presumen como titulares en un once en el que Odysseas Vlachodimos seguirá anclado en la portería y, a falta de calidad en su defensa, tendrá cantidad en su escolta de cinco hombres. Los canteranos Juanlu y Oso llevan ventaja sobre José Ángel Carmona y Gabriel Suazo en los laterales; mientras que para el trío de centrales hay poco más que rascar al margen de otros dos jugadores de la casa, Andrés Castrín y Kike Salas, con el capitán Nemanja Gudelj como líbero.

Por delante, Lucien Agoumé y Djibril Sow se postulan como pareja de mediocentros y sólo un cambio de dibujo podría dar entrada a otro centrocampista; caso en el que Manu Bueno ha logrado convencer a García Plaza para adelantar en la lista de opciones al cedido Batista Mendy o al denostado Joan Jordán. Arriba, Isaac Romero y Rubén Vargas volverán a ser los acompañantes de Akor Adams, que con ocho dianas es el mejor realizador sevillista. Sólo vale ganar para asegurarse salir de los puestos de descenso en esta jornada. En las dos últimas salidas, ante Real Oviedo (1-0) y Levante UD (2-0), el Sevilla FC perdió sin realizar ni un solo disparo a puerta.

Alineaciones probables en el Osasuna - Sevilla de la jornada 32 de LaLiga

CA Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Javi Galán; Moncayola, Iker Muñoz; Rubén García, Aimar Oroz, Víctor Muñoz; y Budimir

Sevilla FC: Vlachodimos; Juanlu, Castrín, Gudelj, Kike Salas, Oso; Agoumé, Sow; Isaac Romero, Rubén Vargas y Akor Adams.