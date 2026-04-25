Alessio Lisci: "Si sacamos los tres puntos, celebraremos como toca la salvación"

El entrenador de Osasuna fue muy claro, en la rueda de prensa previa al partido contra el Sevilla, hablando del momento de los de Luis García Plaza y de la importancia en lograr la victoria mañana en El Sadar

Osasuna recibe en el día de mañana al Sevilla en El Sadar, en un choque de LaLiga EA Sports que dará comienzo a las 18:30 horas. Los de Alessio Lisci acumulan tres encuentros sin conocer la victoria por lo que el técnico italiano, en rueda de prensa, ha reconocido la importancia de sacar los tres puntos, que les puede dar la salvación matemática.

Sin embargo, Alessio Lisci ha sido muy claro hablando del Sevilla, reconociendo que "no están al cien por cien pero vienen de ganarle hace dos semanas al Atlético de Madrid". Los de Luis García Plaza, por su parte, vienen de caer derrotados ante un rival directo en la clasificación contra el Levante, por lo que buscarán el objetivo de los tres puntos.

Alessio Lisci habla contundentemente sobre la importancia del partido contra el Sevilla

Alessio Lisci ha sido contundente en rueda de prensa, destacando que Osasuna lucha mañana "por sellar la salvación". El técnico italiano no tiene dudas con el partido que afronta mañana su equipo, apuntando que es el "más importante del año y de todos los que hemos jugado. Más importante que el del Levante, que el del Alavés en casa. Es el más importante porque nos puede dar esos puntos que creo que nos faltan para estar prácticamente salvados".

Además, Alessio Lisci reconoció lo que se está jugando el Sevilla en estos momentos, sobre todo tras la derrota ante el Levante del pasado jueves: "El Sevilla va a venir con una necesidad increíble y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Si no el partido va a ser dificilísimo. Ellos van a reaccionar. No nos podemos fiar de lo que hemos visto en el último partido. Tenemos que estar preparados".

Alessio Lisci habla de la salvación en el caso de conseguir los tres puntos

Alessio Lisci apuntó el hecho de que El Sadar vaya a lucir un lleno en el día de mañana en el choque contra un Sevilla que ya ha hecho pública su convocatoria: "La afición ya ha dado el primer paso porque me dicen que está todo prácticamente vendido. Quiero dar las gracias a la afición. Debemos saber todos que va a ser un partido difícil, que no va a ser un partido en el que sólo hay un equipo en el campo y reventar al rival, bajo ningún concepto".

Por otro lado, el entrenador de Osasuna habló de la salvación, ya que actualmente el equipo navarro se encuentra a cinco puntos del descenso: "En Primera División es muy difícil y mañana, más. Habrá momentos difíciles durante el partido y los tenemos que pasar todos juntos e intentar sacar los tres puntos. Si los sacamos, celebraremos como toca la salvación. Y a partir del día siguiente a pisar el acelerador al máximo para ver hasta dónde podemos llegar".

Alessio Lisci habla de la dinámica del Sevilla y recuerda su historia

El Sevilla, por su parte, se encuentra actualmente en puestos de descenso, tras la victoria del Alavés sobre el Mallorca en el día de hoy. Sin embargo, Alessio Lisci afirmó que Luis García Plaza "tiene jugadores muy buenos pero el problema es que tal vez no están en su mejor momento de confianza. Es un club histórico de España, con una afición y una masa social increíble".

Por ello, pese a la dinámica y los últimos resultados cosechado por el Sevilla, Alessio Lisci cree "que van a reaccionar. No podemos pensar en que es el peor Sevilla de los últimos años. Tú lo puedes pensar pero tenemos que cambiar el chip porque tienen jugadores muy buenos que quizá en estos momentos no son capaces por mil situaciones; por la dinámica, por la inercia, la confianza. No podemos pensar que va a venir un Sevilla muerto, que no juegue y que no haga nada".

De esta manera, Osasuna y Sevilla se citan en El Sadar con objetivos muy diferentes. Pero Alessio Lisci confía en el apoyo de su afición para sacar el partido hacia delante: "En casa tenemos a la afición, que nos acerca mucho a ese nivel de activación, de vivir el partido. Por lo que contagian, no te permiten no estar al cien por cien. Esperemos que mañana seamos capaces de dar nuestra versión habitual en casa".