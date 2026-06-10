Luis Miguel Ramis, nuevo entrenador de Osasuna: "Queremos un equipo estable, reconocible y equilibrado"

El nuevo técnico de Osasuna fue presentado oficialmente en la sala de prensa de El Sadar, dónde alabó la figura de Jagoba Arrasate: "Es un referente para mí". Además, apuntó su plan en su nueva etapa en la entidad rojilla: "Una idea que nos lleve a esfuerzo, a rendimiento a victorias"

Luis Miguel Ramis ha sido elegido nuevo entrenador de Osasuna. El técnico de Tarragona coge las riendas del club rojillo tras la destitución de Alessio Lisci, que estuvo muy cerca de acabar en Segunda División por los malos resultados a final de temporada. De esta manera, el ex de Burgos o Espanyol, entre otros, ha sido presentado en la sala de prensa de El Sadar, dónde ha querido explicar sus sensaciones en su vuelta a los banquillos.

Luis Miguel Ramis: "Jagoba Arrasate ha sido un referente para mí"

En primer lugar, Luis Miguel Ramis quiso alabar a Jagoba Arrasate: "Jagoba ha sido un referente para mí. Quería nombrarlo porque en todos estos años he tenido la oportunidad de cruzarme con él, siendo entrenador de Osasuna y de algún otro club y siempre hemos tenido muchas buenas palabras mutuas. Siempre me he fijado en su comportamiento porque tiene una trayectoria envidiable, sobre todo en este club".

En este sentido, el nuevo entrenador de Osasuna siguió añadiendo sobre Jagoba Arrasate que "para mí es importante, es un referente y espero haber aprendido de muchas de las cosas que él ofreció a este club. Venimos con muchísima ilusión y muchísimas ganas de hacer las cosas bien, de transmitir las ideas que tenemos nosotros para un equipo, que es una palabra muy importante y que hay que ir reforzando en el día a día".

Luis Miguel Ramis: "Sabemos que el equipo tiene talento e individualidades"

Por otro lado, Luis Miguel Ramis comentó su plan en Osasuna: "No vamos a trabajar una idea fija. Queremos inculcar en la plantilla, sobre todo a nivel colectivo, una idea clara. Sabemos que el equipo tiene talento e individualidades pero en un deporte colectivo como este, todas esas piezas que inician el partido y luego participan, tienen que encajar bien".

El nuevo entrenador de Osasuna, que lo ha hecho oficial hoy miércoles, ha dejado claro que "hay una identidad y un sello que nos caracteriza y que, poco a poco, hay que ir trabajando con la plantilla para que, luego, todo eso se desarrolle en el campo, crean en la idea, vean que funciona y se sientan bien. Una idea que nos lleve a esfuerzo, a rendimiento a victorias, a ser un equipo de lo que pide esta afición que es alma, esfuerzo y exigencia desde el minuto uno".

Luis Miguel Ramis: "Es muy importante generar competitividad en los puestos"

Luis Miguel Ramis deja claro que "es muy importante no desperdiciar momentos de la temporada. En cuanto a la estructura de juego iremos trabajando y la iremos viendo. Queremos un equipo estable, reconocible y equilibrado. Todo esto que queremos, se lo tenemos que transmitir a la plantilla a fuego. Queremos que la gente se sienta orgullosa de su equipo, algo que siempre ha sido una seña de identidad de este equipo".

Por otro lado, Luis Miguel Ramis habló de la calidad de la plantilla, que cuenta con un Budimir que podría salir este verano: "He estado en otros equipos, en otras circunstancias y en otros contextos y sí había que darle una vuelta a muchas más cosas de las que creo que hay que darles la vuelta aquí. Es muy importante generar competitividad en los puestos. Creo que el equipo tiene las suficientes cualidades como para ir trabajando lo que queremos. Los jugadores deben de tener recursos para poder adaptarse a diferentes situaciones de juego".